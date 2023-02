Política Presidente Lula e a primeira-dama, Janja, se mudam para o Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Mudança foi antecipada depois de o presidente ter manifestado diversas vezes o desejo de sair do hotel, no Setor Hoteleiro Sul de Brasília. (Foto: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da noite ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para onde deve se mudar nesta segunda-feira (6) com a primeira-dama, Janja da Silva, segundo informou a assessoria da Presidência. Mesmo após posse, o casal continuava hospedado em um hotel em Brasília.

Inicialmente, a previsão era de que a mudança ocorresse no final do mês passado, mas a equipe presidencial precisou adquirir móveis novos para os dormitórios do Alvorada, o que atrasou o processo. Em janeiro, o prédio passou por vistorias da Polícia Federal e varreduras do grupo antibombas. Equipes da Presidência da República também providenciam reformas de móveis e da estrutura física do prédio.

Antecipada

Segundo o blog da jornalista Julia Duailibi, nos últimos dias, fontes do Planalto previam a ida do presidente e da primeira-dama só pra segunda quinzena de fevereiro –até que a compra do mobiliário fosse concluída. A mudança foi acelerada, porém, depois de Lula ter manifestado diversas vezes o desejo de sair do hotel, no Setor Hoteleiro Sul de Brasília. O presidente desabafou com assessores que não “aguentava mais” morar no local.

