Lula também afirmou que o governo não pode interferir em decisões da Justiça.(Foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elevou o tom em cadeia nacional de rádio e TV em discurso focado na defesa da soberania. O presidente decidiu criticar bolsonaristas, qualificando-os como “traidores da pátria”.

— Defendemos a nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria.

A fala ocorre em meio à pressão de aliados de Jair Bolsonaro (PL) para a imposição de mais sanções ao Brasil e integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). É uma referência também à atuação de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que articula retaliações junto à Casa Branca.

No Congresso, os bolsonaristas se mobilizam ainda para aprovar um projeto de anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

No pronunciamento, gravado em seu gabinete no Palácio do Planalto e com duração de pouco menos de seis minutos, Lula vinculou a defesa da soberania nacional às recentes movimentações políticas no Legislativo.

Segundo ele, ao articular sanções estrangeiras contra autoridades brasileiras, aliados de Bolsonaro atentam contra o Estado democrático de direito.

Já em recado ao governo americano, Lula lembrou que o país não é uma colônia.

— Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro — afirmou Lula.

Lula também afirmou que o governo não pode interferir em decisões da Justiça.

Ao justificar o tarifaço contra o Brasil, Donald Trump se referiu ao julgamento da trama golpista, no qual Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão, de “caça às bruxas”.

— O presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da justiça brasileira, ao contrário do que querem impor ao nosso país — disse Lula.

Além das críticas à oposição, Lula citou o Pix como exemplo de política pública que, segundo ele, deve ser defendida como patrimônio nacional.

— Nunca abriremos mão da nossa soberania. Defendemos o Pix de qualquer tentativa de privatização. O Pix é do Brasil, é público, gratuito e vai continuar assim.

O tom duro se soma à estratégia política do Palácio do Planalto de transformar a resistência à anistia em bandeira eleitoral. Em paralelo ao julgamento no STF sobre a tentativa de golpe, Lula já deixou claro que não aceitará qualquer iniciativa que resulte em perdão aos envolvidos. A aliados, o governo já sinalizou que, se a proposta avançar no Congresso, será vetada imediatamente.

O pronunciamento ocorre às vésperas do tradicional desfile do 7 de Setembro, que neste ano terá como lema “Brasil Soberano”. Além da cerimônia oficial em Brasília, sindicatos e movimentos sociais de esquerda organizam manifestações em defesa da democracia, em contraponto a atos convocados por grupos de direita, que passaram a utilizar a data como plataforma de mobilização desde o governo Bolsonaro. Com informações do portal O Globo.

