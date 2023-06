Rio Grande do Sul Lula manifesta solidariedade à população atingida pelas fortes chuvas na Região Sul do País

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave Foto: Divulgação/PMPA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade com a população do Sul do país afetada por um ciclone extratropical. Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave.

“Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras.”

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que o governo federal atua neste momento em dois estados afetados pelas fortes chuvas: Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Também estamos em contato com os governadores Jorginho Mello e Eduardo Leite prestando todo o apoio necessário neste momento.”

Em seu Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, escreveu que Lula colocou o governo federal à disposição do Estado.

“Há pouco, recebi ligação do presidente @LulaOficial, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto.”

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta sexta-feira, o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos por um ciclone extratropical na noite de quinta-feira (15). Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Por meio de sua conta no Twitter, o governador informou o repasse e explicou que o recurso é resíduo do montante que foi destinado para outra emergência climática que aconteceu em março no Estado.

Leite aproveitou para alertar sobre a previsão de mais chuvas ao longo do dia e assegurar que o governo está totalmente mobilizado para atender a situação.

