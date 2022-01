Política Lula não fará “carta ao povo brasileiro” em 2022, diz Gleisi Hoffman

10 de janeiro de 2022

Gleisi também afirmou que o ex-presidente não responderá a "mimimi do mercardo"; segundo ela, provável governo derrubará teto de gastos Foto: Ricardo Stuckert Gleisi também afirmou que o ex-presidente não responderá a 'mimimi do mercardo'; segundo ela, provável governo derrubará teto de gastos. (Fotos: Ricardo Stuckert) Foto: Ricardo Stuckert

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Gleisi Hoffman, afirmou em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta segunda-feira (10) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fará “carta ao povo brasileiro” durante a campanha à Presidência em 2022.

“Não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci”, disse Gleisi, em referência ao documento publicado por Lula durante a campanha do petista à Presidência em 2002.

Na época, a candidatura de Lula gerava temor no mercado, e o PT decidiu publicar um documento em que, entre outras medidas, assumia compromisso com o combate à inflação e com o equilíbrio fiscal, entre outros pontos.

Agora, segundo Gleisi, a postura do PT seria diferente. “A única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor não pode ter o povo com fome e sem renda”, continuou.

Nas últimas semanas, Gleisi defendeu a revogação da reforma trabalhista em vigor no Brasil desde 2017. O assunto também foi abordado por Lula nas redes sociais.

A postagem de Lula dizia que a reforma trabalhista promovida pelo presidente espanhol, Pedro Sanchez, deve ser “acompanhada de perto” pelos brasileiros por estar recuperando “direitos dos trabalhadores”.

Teto de Gastos

Gleisi também afirmou que um dos primeiros ato de um provável governo petista seria a derrubada do chamado “teto de gastos“.

“O teto de gastos está desmoralizado e deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Bolsonaro fez o orçamento de guerra e muitas outras coisas fora do teto aos olhos do mercado e agora querem exigir de nós respeito ao teto?”, questionou.

Segundo ela, o partido precisa ter claro seu ponto de vista sobre economia – mesmo que isso assuste possíveis aliados.

