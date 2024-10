Política Lula não perdeu a consciência ao bater a cabeça após escorregão no banheiro

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Presidente cancelou viagem à Rússia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico no sábado (19). De acordo com informações de aliados do presidente ao jornal “Folha de S. Paulo”, ele escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não perdeu a consciência. O caso só veio a público nesse domingo (20).

Lula estava em São Paulo para cumprir agenda com o candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL). Por causa da chuva na cidade, os dois transformaram em uma live conjunta o que seria uma caminhada. Depois, Boulos seguiu rumo aos preparativos para participar de mais um debate do segundo turno e o presidente retornou para Brasília.

Já na capital federal, Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, segundo informações do jornal O Globo. O presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e precisou levar cinco pontos na parte de trás da cabeça, na região da nuca.

O boletim divulgado pela unidade médica informou que, após ser avaliado pela equipe de saúde, foi recomendado ao presidente evitar viagens aéreas de longa distância. Devido à orientação médica, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou o cancelamento da viagem de Lula para a Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia. A partida estava prevista para as 17h, segundo a agenda oficial do presidente.

Ainda conforme o hospital, Lula continua apto a desempenhar suas demais atividades. Ele permanece sob os cuidados da equipe médica, liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Lula deve participar das reuniões do Brics por meio de videoconferência. Ainda de acordo com o Planalto, outras demandas da agenda de trabalho do petista em Brasília não serão afetadas.

A médica Débora de Barros Abdala, especialista em clínica médica, explica que um “ferimento corto-contuso” é o nome dado à um contusão que leva a um corte. Em geral, esse tipo de ferimento é considerado de baixo risco e o tratamento envolve apenas a limpeza do local seguida de sutura (pontos), a depender do tamanho do corte, para evitar infecção e facilitar o processo de cicatrização.

Aos 78 anos, Lula já passou por cirurgias e enfrentou um câncer na garganta em 2012. A última vez que o presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês foi em janeiro, na unidade de São Paulo, para a realização de exames de rotina. Na ocasião, ele também ficou sob os cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Meses antes, em setembro de 2023, ele foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total de quadril à direita, um procedimento que envolve a substituição da articulação do quadril por uma prótese, visando aliviar a dor e restaurar a mobilidade.

