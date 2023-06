Política Lula nomeia embaixadores do Brasil para o Reino Unido, Israel e Cuba; saiba quem são

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Diplomatas foram sabatinados e aprovados pelo Senado Federal. Na foto, o Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou três novos embaixadores do Brasil para o Reino Unido, Israel e Cuba. As nomeações foram publicadas na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial da União.

Todos os nomes foram sabatinados e aprovados pelo Senado em maio. São eles: Antônio Patriota (embaixador do Brasil no Reino Unido), Frederico Meyer (embaixador em Israel) e Christian Vargas (embaixador em Cuba). Confira os perfis dos novos embaixadores:

Antônio Patriota

Antônio de Aguiar Patriota tem 69 anos e já ocupou o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 2007 e 2009, quando Lula era presidente. Entre 2011 e 2013, o diplomata foi ministro das Relações Exteriores durante o governo de Dilma Rousseff.

Nos anos seguintes, Patriota atuou como representante do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas) e como embaixador do País na Itália e no Egito.

Frederico Meyer

Frederico Salomão Duque Estrada Meyer tem 70 anos e já foi chefe da diplomacia brasileira no Cazaquistão e no Marrocos durante os governos do PT.

Meyer também atuou em missões diplomáticas no Iraque, Suíça, Cuba, Guiana, Rússia e Nações Unidas.

Christian Vargas

Christian Vargas tem 55 anos e foi diretor do Departamento de Integração Regional da Secretaria de América Latina e Caribe do Itamaraty. Ele já trabalhou nas embaixadas brasileiras nos Estados Unidos e na Rússia.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, Vargas foi promovido a ministro de primeira classe e atuou como chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério de Minas e Energia.

No final do governo Bolsonaro, foi indicado para o cargo de coordenador-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos).

Outras nomeações

O governo também publicou as nomeações de outros dois diplomatas para cargos de representação do Brasil no exterior. São eles: Guilherme de Aguiar Patriota (delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a Outras Organizações Econômicas) e Leonardo Cleaver de Athayde (cônsul-geral do Brasil em Munique, na Alemanha).

