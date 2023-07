Política Lula oficializa nomeação de Celso Sabino como ministro do Turismo. Daniela Carneiro deixa o cargo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Celso Sabino é auditor-fiscal e deputado federal há dois mandatos pelo Pará. (Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nessa sexta-feira (14), a nomeação de Celso Sabino (União-PA) como ministro do Turismo. Sabino foi convidado por Lula no dia anterior para ocupar o cargo no lugar de Daniela Carneiro e atender a um pedido do União Brasil. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Na última quarta (12), o senador Davi Alcolumbre (União-AP) reuniu-se com Lula no Planalto e assegurou o consenso em torno do nome parlamentar. O Centrão tem pressionado para ampliar seu espaço no primeiro escalão do governo em troca de aumentar a base de apoio ao Palácio do Planalto no Congresso.

Em frentes abertas de negociação, o partido também tem intenção de assumir os Correios e deve ser contemplado na escolha da chefia da Funasa, juntamente com outras siglas do Centrão.

Na véspera do convite oficial, o encontro entre Lula e Alcolumbre destravou o último nó para a troca no Turismo, que se arrasta desde abril.

Rusgas entre Sabino e o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA), fizeram com que alas do partido chegassem a cogitar outro nome para o posto. Na reunião, no entanto, Lula disse que Sabino seria chamado ao Planalto para o convite ser oficializado.

Ao longo da negociação, houve um impasse sobre a ocupação de postos na estrutura da pasta. Elmar Nascimento defendia que a legenda assumisse o ministério com ingerência sobre a Embratur, hoje chefiada pelo ex-deputado Marcelo Freixo (PT).

Freixo, por sua vez, agraciou o União Brasil com um cargo vinculado à presidência da Embratur e se articulou com outros caciques, inclusive o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), para se sustentar no posto.

Sabino agradeceu ao presidente Lula em suas redes sociais e disse que espera que o turismo possa trazer mais empregos e renda.

A mudança fortalece a base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados. Celso Sabino é uma indicação do partido União Brasil, que vinha reivindicando a mudança da pasta após divergências com a ex-ministra Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda.

O partido União Brasil tem uma das maiores bancadas da Câmara, com 59 deputados, e, no começo do governo, além do Turismo, indicou os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional e das Comunicações.

Daniela Carneiro declarou, nas redes sociais, que deixa o governo de cabeça erguida para voltar ao mandato de deputada federal.

Celso Sabino é auditor-fiscal e deputado federal há dois mandatos pelo Pará. Antes foi ainda deputado estadual, secretário de Estado de Trabalho e presidente do Instituto de Metrologia do Pará.

