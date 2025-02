Bruno Laux Lula orienta aliados a adotarem comportamento mais combativo contra bolsonaristas nas redes sociais

Por Bruno Laux | 2 de fevereiro de 2025

Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Combate nas redes

Em reunião com deputados do PT na sexta-feira, o presidente Lula afirmou que “acabou paz e amor” com os bolsonaristas e pediu aos correligionários que adotem um caráter mais combativo no debate público. O líder do Planalto avalia que não pode deixar os aliados de Bolsonaro “falando sozinhos” enquanto trabalham com fake news e solicita maior mobilização dos integrantes do partido contra declarações da oposição.

Nova liderança

O evento do PT em que Lula esteve presente na sexta-feira serviu para formalizar o nome do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) como líder do partido na Câmara dos Deputados. Conhecido pelo perfil enérgico nas discussões no plenário e nas redes sociais, o parlamentar sucederá o correligionário Odair Cunha (MG) no cargo.

Nova liderança II

Olhando para o outro lado do Congresso, a bancada petista oficializou também na sexta-feira a indicação de Rogério Carvalho (PT-SE) como novo líder da legenda no Senado. Ao longo dos dois últimos anos, o sergipano ocupou o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora da Casa, no qual ganhou destaque na organização e funcionamento das atividades parlamentares.

Mudanças de discurso

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue se apresentando como potencial candidato à presidência em 2026, voltou a descartar reiteradamente a possibilidade de sua esposa Michelle concorrer ao cargo, caso ele siga inelegível. Após ter mencionado na última semana a possibilidade da ex-primeira-dama tentar a vaga ao Planalto, o ex-mandatário mudou o discurso logo depois e tornou a mencionar que ela deve disputar o Senado pelo DF.

Prêmio de consolação

“Ex-favorito” para o comando da Câmara, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) deve assumir a 2ª vice-presidência sob o comando de Hugo Motta (Republicanos-PB). Pressionado por colegas partidários para deixar a disputa pela presidência da Casa em 2024, o parlamentar baiano recebe o cargo na Mesa Diretora como um “prêmio de consolação”.

Retorno do STF

O presidente Lula pretende marcar presença nesta segunda-feira na cerimônia de abertura do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Além do chefe do Executivo, seu vice, Geraldo Alckmin, também deve comparecer ao evento, que marca a retomada dos trabalhos da Corte em 2025.

Informação e comunicação

Na esteira da presidência brasileira do Brics ao longo de 2025, o Ministério das Comunicações iniciou nesta semana as discussões do Grupo de Trabalho de Tecnologias da Informação e da Comunicação no bloco. O núcleo deve abordar neste ano pautas consideradas essenciais no cenário mundial, com destaque para pautas de inclusão digital e enfrentamento às mudanças climáticas.

Política portuguesa

O Ministério da Justiça conduziu uma missão internacional em Portugal ao longo desta semana para conhecer mais as políticas de atenção e cuidado a usuários de drogas adotadas pelos governos locais. Considerado referência mundial na condução de uma política pública inovadora sobre o assunto, o país europeu deixou de criminalizar o uso de substâncias do gênero desde o ano 2000, tornando a ação um “ilícito administrativo” e abordando o problema a partir da perspectiva da saúde.

Penalização específica

Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto do deputado Jonas Donizette (PSB-SP) que estabelece penalização específica para os crimes de fraude com o intuito de facilitar a concessão indevida de benefícios previdenciários. O texto estabelece pena de reclusão de 3 a 8 anos, além da aplicação de multa para este tipo de caso, que hoje recebe as mesmas penalidades que episódios de estelionato em geral.

Prioridade para oncológicos

A Casa Baixa do Congresso está analisando também uma proposta do deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF) que concede prioridade às pessoas com câncer no agendamento de consultas, exames e tratamentos. A medida busca reduzir a mortalidade e incapacidade causadas pela condição, além de garantir o acesso adequado ao cuidado integral e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos diagnosticados com a doença.

Posse na FESDEP

A Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado deu posse na sexta-feira aos seus novos diretores. Criado em 1999, o órgão oferece formação e atualização aos futuros membros da DPE através de atividades de ensino-aprendizagem, além de disponibilizar cursos e palestras para aqueles que já integram a instituição.

Entregas no Turismo

O governador Eduardo Leite vai à Lagoa Vermelha neste domingo para a entrega da obra de cobertura da cancha de laço e das arquibancadas do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori. A inauguração das estruturas, viabilizadas com recursos do programa Avançar no Turismo, ocorre em paralelo à abertura oficial do VII Rodeio Internacional e da XXII Festa Nacional do Churrasco.

Desativação impedida

A Justiça do RS decidiu na última semana manter a decisão concedida em ação civil pública movida pelo MPRS de suspender a desativação do Presídio Estadual de Jaguarão. Na decisão, o TJRS entendeu que o esvaziamento da unidade fere o direito dos apenados de cumprir a pena perto de seus domicílios, fator que contribui para a ressocialização dos presos, considerada o principal objetivo da pena privativa de liberdade.

Incremento de servidores

O governo estadual realizou na sexta-feira a cerimônia de posse dos 151 servidores que passaram a integrar os quadros da Secretaria Estadual da Fazenda em janeiro. Entre os empossados, estão 66 auditores-fiscais e 85 analistas tributários da Receita Estadual, que foram aprovados nos concursos públicos realizados em 2018.

Prefeitos de Praça

Dando continuidade ao programa “Prefeitos de Praça”, o prefeito Sebastião Melo nomeou neste sábado mais 18 voluntários na Região Noroeste da Capital. Os indicados assumem a responsabilidade de auxiliar a prefeitura nos cuidados, manutenção e preservação ambiental dos espaços públicos.

