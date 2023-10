O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (26) de uma videoconferência com familiares de reféns em poder do Hamas e desaparecidos durante a guerra entre Israel e o grupo terrorista.

“O presidente tem conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns”, informou o Palácio do Planalto.

Por causa do encontro virtual, Lula adiou para esta sexta-feira (27) um café da manhã que teria com jornalistas que cobrem o dia a dia da Presidência da República.

Ele participou da videoconferência acompanhado do chefe da assessoria especial da Presidência, Celso Amorim, do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e da assessora especial Clara Ant. Segundo o Planalto, o encontro contou com brasileiros e israelenses que estão em Israel em meio à guerra.

Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores foi informado de que o brasileiro Michel Nisembaun, de 59 anos, está desaparecido na região.