Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

O check-up médico já estava previsto e não têm relação com o acidente doméstico que Lula sofreu no ano passado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para São Paulo, na tarde desta quinta-feira (20), onde passará por exames de saúde. Não há previsão de internação. O check-up médico já estava previsto e não têm relação com o acidente doméstico que Lula sofreu no ano passado. Um boletim médico deve ser divulgado no final do dia.

No dia 19 de outubro de 2024, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, bateu com a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Durante as semanas que se seguiram, ele fez diversos exames de imagem que mostraram uma pequena hemorragia intracraniana e ficou sob monitoramento.

Até que, em 9 de dezembro, o presidente sentiu dores de cabeça e, depois de exames feitos no Sírio-Libanês, em Brasília, foi transferido para São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia de emergência, chamada trepanação, para drenar o hematoma.

Ele também passou por um procedimento endovascular – embolização da artéria meníngea média – para reduzir o risco de formação de novo sangramento na região entre o osso do crânio e o cérebro.

Em 15 de dezembro, Lula teve alta hospitalar e no dia 19 do mesmo mês retornou a Brasília, com viagens e exercícios físicos restringidos. Em 27 de janeiro deste ano, o presidente passou por novos exames de imagem da cabeça e foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, incluindo as viagens e atividades físicas.

Agenda

Nesta sexta-feira (21) pela manhã, o presidente Lula segue para o Rio de Janeiro, onde fará anúncios para o setor portuário. No sábado, também no Rio, está prevista a participação de Lula no evento de 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

2025-02-20