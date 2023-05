Notícias Lula pede a ministros para não lavarem “roupa suja” em público

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Rui Costa assumiu a mediação do conflito entre Marina Silva e Alexandre Silveira.(Foto: José Cruz/Agência Brasil)



Em reunião de equipe, o presidente Lula pediu a seus ministros para lavarem “roupa suja” dentro de casa e pararem com os ataques públicos entre colegas. O petista lembrou que esse tipo de embate só traz mais desgaste ao governo, gerando a imagem de uma crise permanente na Esplanada dos Ministérios.

Segundo assessores, Lula fez questão de fazer a reprimenda em sua equipe porque avaliou que, na última semana, as críticas públicas entre ministros atingiram um patamar muito negativo. O presidente disse, de forma muito direta, que não quer embates da equipe em público e que está aberto a receber ministros no Palácio do Planalto para debater as divergências.

Cobrança

Lula, por sinal, não gostou nem um pouco das críticas feitas a ele pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que em entrevista cobrou abertamente do presidente um esforço maior para evitar o esvaziamento de sua pasta. Segundo assessores, Lula avaliou que as críticas públicas da ministra a ele se devem à sua inexperiência no posto, mas que elas não podem se repetir.

Em entrevista, a ministra afirmou que o presidente Lula poderia ter “entrado um pouquinho mais forte para impedir essa retirada dessa atribuição dos Povos Indígenas”.

“Não posso negar que há, sim, uma certa frustração. Até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, prometeu ministério, cumpriu, e esse ano se posicionou fortemente com esse protagonismo dos povos indígenas e a retomada da demarcação dos territórios”, disse.

A ministra classificou a mudança como um “esvaziamento da pauta principal do ministério”. Ela disse ter feito “conversas” para tentar apresentar um texto alternativo. “Mas infelizmente essa atribuição da portaria declaratória volta para o Ministério da Justiça”, disse.

Mediação

O presidente também não gostou do embate entre os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a do Meio Ambiente, Marina Silva, em torno da licença para pesquisa de petróleo na bacia da foz do Amazonas. Os dois trocaram farpas em entrevistas durante a semana passada e Lula acabou pedindo a seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, que assumisse a mediação do impasse. Chamou os ministros de Minas e Energia e Meio Ambiente, os presidentes do Ibama e a Petrobras para discutir uma saída. Foram quase três horas de reunião no palácio do Planalto. Todos os lados apresentaram seus argumentos ao ministro da Casa Civil.

