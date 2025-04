Cláudio Humberto Lula perderia para presidente no DF até para Caiado

Por Cláudio Humberto | 1 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Lula (PT) perderia no Distrito Federal até para Ronaldo Caiado (União) em disputa presidencial, de acordo com levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. Seria acachapante sua derrota para Jair Bolsonaro (40,3 % a 23,5%), mesmo incluindo no cenário Caiado, Ciro Gomes (PDT), Eduardo Leite (PSDB) e Helder Barbalho (MDB). Michelle Bolsonaro (PL) também venceria (31,4% a 23,6%) e Lula empataria com Tarcísio de Freitas (Rep), governador de São Paulo (24,3% a 24,1%).

Derrota ampla, geral…

Lula seria derrotado no DF por Bolsonaro no eleitorado masculino e feminino, em todas as faixas etárias e todos os níveis de escolaridade.

Goiano à frente

No mano a mano contra Caiado, que não está entre os candidatos mais competitivos, o petista Lula seria derrotado por 28,9% a 24,1%.

No primeiro turno

A pesquisa aponta possíveis cenários de primeiro turno da disputa de Lula contra Bolsonaro ou seus eventuais substitutos.

Olho no olho

O levantamento do Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 1.600 eleitores entre os dias 21 e 25 de março, com margem de erro de 2,5%.

80% do Congresso criticam STF por invadir alçada

Pesquisa realizada pela ONG Ranking dos Políticos com mais de um quinto dos deputados federais e senadores aponta que cerca de 80% avaliam que o Supremo Tribunal Federal (STF) invade as competências do Congresso Nacional. Na Câmara, 48,6% aferem que o STF invade competências usualmente e outros 31,6% disseram que a invasão é ocasional. Apenas 19,8% dos deputados disseram que o STF se mantém no seu próprio quadrado. No Senado, 76,9% dizem que a invasão existe.

Sempre e às vezes

Para 42,3% dos senadores, STF invade competências legislativas usualmente e outros 34,6% avaliam que a invasão é ocasional.

Nunca é pouco

No Senado, são 23,1% a parcela dos parlamentares que acredita que não há invasão nas competências do Congresso pelo STF.

Dados da pesquisa

A pesquisa ouviu 111 deputados federais de 18 partidos e 26 senadores de 11 partidos, respeitando o critério da proporcionalidade partidária.

Conexões espanholas

Curiosidade na imprensa espanhola: o policial federal que investiga no Brasil o ex-ministro socialista José Luis Ábalos por lavagem de dinheiro, seria o mesmo que investiga garota de programa brasileira acusada de tentar matar o filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha.

Meta superada

A vice-governadora Celina Leão (PP) celebrou a marca de 95% de cobertura em serviços de saneamento básico no DF, que já supera a determinação do Marco Legal do Saneamento de 90% (até 2033).

Falta o restante

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) pediu que a PGR reavalie todas as prisões do 8 de janeiro. “Se houve erro com Débora [a cabeleireira finalmente em prisão domiciliar], é dever da República corrigi-lo para todos”, justificou.

Nunca vai passar

O deputado Pedro Aihara (PRD-MG) quer 5 anos de cadeia e multa para o contratado que entregar obra pública com defeitos que comprometam a funcionalidade ou segurança. Para o gestor público, em tese, já é crime.

Muitos passos

Está confirmado para o dia 4 de abril, no Centro de Convenções de Salvador (BA), o lançamento oficial da pré-candidatura governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União): “daremos o primeiro passo”, anunciou.

Fica para depois

Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto do IBS, metade do novo “imposto único” criado na reforma de Lula, avisou que não é possível estabelecer data para a votação. Talvez nos próximos meses.

Longas pernas curtas

Como não é razoável supor que um presidente ignore assunto que está na pauta de discussões, Lula continua difundindo a mentira de que o projeto de anistia beneficiaria o inimigo Bolsonaro. O projeto só beneficia os já condenados pela arruaça do 8 de janeiro a penas desproporcionais.

Maquiagem criminosa

“O PT esconde dados porque continua fracassando na alfabetização. A verdade dói, mas maquiar os resultados é crime”, acusa Rogério Marinho (PL-RN), que pediu ao TCU que obrigue o governo Lula a divulgar dados.

Pensando bem…

…hoje é o dia inspirado no “rei brasileiro”.

PODER SEM PUDOR

Silêncio vale ouro

Nomeado por Jânio Quadros embaixador plenipotenciário na Europa, Roberto Campos empreendeu viagem por todo o Velho Continente assim que foi confirmado no cargo. Levou uma pequena comitiva, que incluía o secretário particular do presidente, Augusto Marzagão. Na volta, Campos e delegação foram recebidos por Jânio, que perguntou: “Embaixador, de sua comitiva quem mais se destacou na viagem?” Campos apontou o jovem Marzagão e brincou: “Ele conseguiu ficar calado em sete idiomas…”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

