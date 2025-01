Política Lula pode trocar ministros ainda neste mês, diz o chefe da Casa Civil, Rui Costa

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Ministro Rui Costa. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem indicado que fará mudanças na equipe de ministros ainda no mês de janeiro. O presidente marcou uma reunião ministerial para o dia 21 de janeiro e, de acordo com Rui Costa, eventuais trocas no primeiro escalão do governo ocorrerão antes dessa data.

“O presidente está focado em aperfeiçoar a gestão e, portanto, há um indicativo de que as mudanças que ocorrerem e ele quer fazer eventuais mudanças ainda este mês, até para que quem entrar possa ter mais tempo de fazer as alterações que o presidente espera. Teremos uma reunião de ministérios no dia 21 e eventualmente alterações, se o presidente assim decidir, podem ser feitas antes dessa reunião”, disse Rui Costa em entrevista à Globo News.

Costa afirmou que Lula está refletindo sobre as mudanças, mas negou que as alterações tenham relação com a eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara, marcadas para 1º e 3 de fevereiro, respectivamente.

A primeira troca ministerial feita por Lula em 2025 foi sacramentada na terça-feira, quando o presidente comunicou a saída de Paulo Pimenta do comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) para a chegada do publicitário Sidônio Palmeira, mudança que já era dada como certa desde o início de dezembro, devido ao descontentamento do petista com o desempenho da comunicação do governo.

Lula, no entanto, está insatisfeito com o desempenho do governo em outras áreas e deverá fazer mudanças mirando acordos de apoio para sua candidatura à reeleição em 2026.

Segundo Costa, a entrada do publicitário Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social (Secom) servirá para que o governo melhore a comunicação, levando a informação do que o Planalto está fazendo à população.

“O governo estar entrando em uma nova fase da gestão. É como se estivesse terminando o 1º tempo e estivéssemos entrando no 2º tempo”, disse o ministro.

Costa afirmou que as mudanças na forma que as pessoas consomem informação muda muito rapidamente e que o governo precisa ter uma estratégia para atingir a população.

“Me surpreende que 40% da população responde pesquisas, dizendo que acessa a informação pelos grupos de WhatsApp. Isso é informação segmentada, programada e editada. Quando 40% responde isso, precisamos repensar em como furar essas bolhas e em como a informação chegar a essas pessoas, do que está acontecendo [no governo], do que é verdade e do que não é. Essa é a estratégia que precisa ser trabalhada.”

Segundo Costa, este é o papel que Sidônio Palmeira vai ter no governo quando assumir a Secom na terça-feira (14).

