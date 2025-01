Cláudio Humberto Lula põe Haddad na articulação da pauta econômica

Por Cláudio Humberto | 8 de janeiro de 2025

Nos dois dias em que se reuniu com Lula, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), recebeu demandas que deveriam ser do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lula escanteou o assessor e quer que Haddad comande as negociações da pauta econômica do governo com o Congresso. Deverá ficar com a Fazenda a missão de azeitar a votação do Orçamento 2025 e, principalmente, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil, promessa de campanha do petista.

Aliás…

A proposta de isenção do IR não deve ser tratada no Congresso, nem mesmo informalmente, até a troca do comando da Câmara e Senado.

A propósito

A equipe da Fazenda tentou convencer Lula da necessidade de cortar gastos para segurar o Dólar e a elevação da Selic, mas o petista resiste.

Se vira

Lula avisou a Haddad que não vai muito além do que o governo já avançou, como alteração que reduziu o reajuste do salário mínimo.

Fragilidade

Padilha é outro que está sob risco de demissão, como o colega demitido da Secom Paulo Pimenta. Articulação é outro ponto sensível do governo.

Sidônio assume com missão de levantar COP-30

Nas conversas que precederam a confirmação de Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula se queixou ao marqueteiro que o governo já está na metade e ainda não conseguiu imprimir uma marca, como o Bolsa Família, criado em 2003 na primeira gestão do petista. Lula quer apostar na ideia da economia verde e usar a COP-30 para tentar alavancar a popularidade do governo. O evento será em novembro deste ano, mas foi esquecido pelo noticiário nacional.

Eleição está aí

Lula quer turbinar a comunicação do governo este ano para que em 2026 tenha “a marca” consolidada para explorar na eleição.

Só lamentação

No rosário de lamentações de Lula, até Rui Costa (Casa Civil) foi citado. O presidente reclama que ninguém nem mesmo fala sobre o PAC.

Prioridades

O evento de posse de Sidônio deve ficar para a próxima semana. Tudo para que a cerimônia para lembrar o 8 de janeiro não seja ofuscada.

Vai ficando

Muita gente já esvaziou a gaveta na Secom após confirmação da troca de comando. Quem ainda “está ficando” é a secretária de Estratégia e Redes, Brunna Rosa, colada da primeira-dama Janja.

Ainda estou aqui

Viralizou postagem surfando na onda do filme “Ainda estou aqui”, que deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro. A imagem traz foto de Jair Bolsonaro com o título do filme e a promessa: lançamento 2026.

Tô fora

O dia começou sem confirmação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) no ato de politicagem do 8 de janeiro armado por Lula. Hugo Motta (Rep-PB), provável sucessor de Lira, também não dever aparecer.

Não rolou

Pai e filho, os deputados Eduardo da Fonte (PP-PE) e Lula da Fonte (PP-PE) disseram à coluna que não foram à Venezuela em um tour familiar, como publicado. Explicaram: o rolê foi cancelado pelo presidente Lula.

Estava previsto

A demissão de Paulo Pimenta da Secom estava programada desde dezembro, conforme a coluna tem registrado. Pimenta só escapou em razão da cirurgia de emergência de Lula, dia 9 do mês passado.

Deu Brasília

Brasília foi eleita a melhor cidade do mundo para os chamados “nômades digitais”, profissionais que trabalham remotamente e vivem em diferentes locais. O levantamento é da plataforma norte-americana InsureMyTrip.

Virou rotina

Jair Bolsonaro causou no voo Brasília – Rio de Janeiro, segunda-feira (6). Reconhecido, atendeu pacientemente todos os apoiadores que se enfileiraram para registrar uma selfie ao lado do político.

Agro resiste

O Brasil registrou novo recorde na exportação de carne bovina em 2024, 2,89 milhões de toneladas. Subiu cerca de 26% em comparação com 2023. O comércio da proteína movimentou cerca de US$12,8 bilhões.

Pensando bem…

… Pimenta no ministério dos outros é refresco.

PODER SEM PUDOR

O ronco de Chatô

Certa noite, a 10 mil pés de altitude, a bordo de um velho e ronceiro “Constellation” da Panair, entre Roma e o Recife, Assis Chateaubriand, numa cadeira ao lado, confidenciou ao jornalista Murilo Mello Filho:

– Com essas frequentes viagens e os seus diferentes fusos horários, já perdi até a noção de dormir. De noite, em casa, fico de olho aberto. De dia, em público, estou dormindo muito. E o pior é que ronco bastante.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

2025-01-08