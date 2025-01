Política Lula politiza cerimônia em defesa da democracia ao se colocar no centro

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Lula acertou quando leu discurso escrito, pautado na defesa da democracia, no entanto, errou na sua fala feita de improviso. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou quando leu nessa quarta-feira (8) um discurso escrito, pautado na defesa da democracia, na cobrança de uma punição a golpistas e no pedido de união e diálogo no País.

No entanto, o petista errou, na sua fala feita de improviso no Palácio do Planalto, ao ficar destacando sua trajetória política e de vida, e quando fez comentário sexista sobre amantes.

Lula havia sido orientado por assessores a centrar sua fala no discurso escrito, que faz uma alusão ao filme “Ainda estou aqui” e repete várias vezes a frase “Ainda estamos aqui”, porque a democracia “venceu”.

Foi um discurso preparado no tom certo, enaltecendo a democracia, cobrando punição aos golpistas e sem referências diretas a políticos do governo Jair Bolsonaro.

Na parte escrita, ele fez referências indiretas ao governo passado, ao dizer que o País não permitiu que fosse dado um golpe por aliados de Bolsonaro, o que poderia, segundo ele, fazer com que vários dos integrantes do atual governo “não estivessem ali”.

A defesa da democracia, motivo principal do evento dessa quarta, esteve presente também na fala do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Só que o próprio presidente Lula fez questão de dizer que, antes de ler o seu discurso escrito, de cinco minutos como os demais, faria uma fala de improviso.

Aí acabou cometendo erros e acertos. O principal erro foi usar boa parte da sua fala de improviso para falar de sua trajetória e como escapou da morte em várias vezes.

Afinal, o evento não era político e também não sobre ele, mas sobre a necessidade de não deixar cair no esquecimento os atos golpistas e destacar que a democracia venceu. Ao se colocar no centro do evento, Lula acabou politizando a cerimônia.

Na parte de improviso, ele errou também ao dizer que era um amante da democracia. Na sequência, emendou declarando que os maridos costumam amar mais as amantes do que suas mulheres. Uma fala sexista, que acabou desrespeitando as mulheres presentes, inclusive sua esposa, Janja da Silva.

O petista, contudo, acertou ao falar da importância da presença dos três comandantes das Forças Armadas no evento, levados pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Aliados de Lula estavam criticando a ida dos militares, mas o presidente destacou que eles estavam ali para mostrar que defendem a democracia e a soberania do país.

Ele aproveitou ainda para externar uma crítica que vinha fazendo nos bastidores. De que ficou esperando por quatro horas a vinda de um avião da Força Aérea Brasileira do Rio para levá-lo para a cirurgia na cabeça em São Paulo no ano passado.

Ao falar disso, lançou uma direta para o brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica. (Opinião/Valdo Cruz/Portal g1)

2025-01-08