Brasil Lula posta dicas para alunos que fazem o Enem neste domingo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Presidente Lula aparece no Palácio do Planalto, de onde despacha, lendo recomendações para estudantes que farão as provas do Enem neste e no próximo fim de semana. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu em seus perfis nas redes sociais nesse sábado (2) dando dicas aos mais de 5 milhões de jovens inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o País. A seleção ocorre em duas etapas com provas neste domingo (3) e no próximo (10).

Em um vídeo publicado no Instagram, TikTok e X, Lula está sentado, vestido de terno e gravata, e lê as recomendações do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem com as seguintes dicas:

– confira o local de prova com antecedência;

– fique atento aos locais das provas: os portões fecham às 13h;

– não se esqueça do documento oficial com foto e da caneta esferográfica preta com tubo transparente.

“Então vocês percebem que não dá pra brincar, não dá pra chegar atrasado”, alerta o presidente. “E o mais importante: chegar ao local da prova com antecedência, considerando possíveis imprevistos no trânsito e no transporte público”, reforça.

“Que no dia 3 [de novembro] vocês apareçam com muita vontade, alegria no peito e muito otimismo. Porque vocês têm que saber que vocês são os orgulhos dos pais e das mães de vocês. Boa sorte. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês passem na prova porque o Brasil precisa muito de gente bastante capacitada. Um beijo no coração de cada menino e de cada menina”, concluiu.

Jaca na mão

A postagem de Lula este ano sobre o Enem é mais formal do que a de 2023. Em 3 de novembro do ano passado, o presidente da República abordou o assunto nos jardins do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília. De bermuda, camiseta, óculos de sol e chapéu, ele segurava uma jaca, dizendo para que os candidatos jovens não a confundissem com uma uva. Na sequência, recomendou “tranquilidade” aos estudantes.

“Amanhã é um dia muito importante na vida de vocês. Vocês precisam hoje se prepararem, não deixar que nada, nada, nada abale o sistema psicológico de vocês. Não briguem com o pai, não briguem com a mãe, com a irmã, com o irmão, não briguem com o primo. Hoje é um dia de muita tranquilidade, de você estudar o que falta estudar porque amanhã você tem que chegar no horário para fazer o Enem”, disse Lula. As informações são do portal de notícias O Tempo.

