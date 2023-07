Notícias Lula prepara “giro” por países africanos, em agenda que inclui cúpula do Brics

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e Lula, em imagem do dia 19 de julho. (Foto: Ricardo Stuckert)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara a visita a países da África em agosto para comparecer a cúpulas internacionais e se reunir com líderes políticos. Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano desde que tomou posse, em janeiro deste ano. Há duas semanas, o presidente fez uma passagem rápida por Cabo Verde, arquipélago africano no Atlântico.

No primeiro semestre, o presidente dedicou a maior parte da agenda internacional a viagens aos principais parceiros comerciais do Brasil e a cúpulas que envolveram países da região. Lula deverá cumprir as seguintes agendas no continente africano em agosto:

– África do Sul: Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul);

– Angola: reuniões bilaterais com lideranças políticas;

– São Tomé e Príncipe: Cúpula da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e reuniões bilaterais com lideranças políticas.

Prioridade

Nos dois primeiros mandatos como presidente (2003-2010), Lula viajou todos os anos, ao menos uma vez, para países da África. Conselheiro de Lula à época, Marco Aurélio Garcia (que faleceu em 2017) era um defensor da diplomacia com o continente e ajudou o Brasil a abrir embaixadas na região.

Antecessor de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro não visitou países africanos durante o seu mandato (2019-2022). Antecessor de Bolsonaro, o então presidente Michel Temer participou em 2018 da Cúpula dos Brics na África do Sul.

Fala polêmica

No último dia 19, ao voltar da Bélgica, Lula teve um encontro com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Uma declaração após o encontro, porém, gerou polêmica.

“Eu quero recuperar essa relação com o continente africano porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho, é resultado da miscigenação de índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país”, disse Lula na ocasião.

O presidente acrescentou que o “pagamento” ao continente deve ser ajudar os países africanos em áreas como industrialização e agricultura.

“Nós queremos agora, com a minha volta à Presidência, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente africano”, acrescentou.

Lula tem defendido que a África tenha algum representante no Conselho de Segurança da ONU e que a União Africana de Nações passe a integrar o G20.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/lula-prepara-giro-por-paises-africanos-em-agenda-que-inclui-cupula-do-brics/

Lula prepara “giro” por países africanos, em agenda que inclui cúpula do Brics

2023-07-28