Política Lula prorroga definições sobre o novo Procurador-Geral da República e o novo ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











De acordo com auxiliares, Lula está “obcecado” com as consequências que envolvem o conflito no Oriente Médio. Foto: Ricardo Stuckert/PR De acordo com auxiliares, Lula está “obcecado” com as consequências que envolvem o conflito no Oriente Médio. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Lula tem concentrado praticamente todas as suas conversas nos últimos dias na busca de uma solução para o resgate do grupo de brasileiros na Faixa de Gaza e nos detalhes da posição do País no Conselho de Segurança da ONU.

Em razão do conflito entre Israel e Hamas, não há perspectiva de definição de outros temas de interesse do governo, como a indicação do substituto da ministra Rosa Weber ao Supremo Tribunal Federal (STF) e do nome que ocupará o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com a viagem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para Índia e China, a agenda do governo no Congresso também segue em compasso de espera.

De acordo com auxiliares, Lula está “obcecado” com as consequências que envolvem o conflito no Oriente Médio. Na tarde desta segunda-feira (16), estava prevista uma aparição em vídeo do presidente, que se recupera de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras, em um evento no Palácio do Planalto sobre os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Entretanto o petista cancelou a participação para se dedicar a ligações com autoridades de outros países.

Esta é a terceira semana de sua recuperação em que está recolhido no Palácio da Alvorada. Também nesta segunda, Lula começou a receber visitas de auxiliares do primeiro escalão do governo e concentrou conversas sobre a guerra. Pela manhã e à tarde esteve com o chanceler Mauro Vieira para tratar do resgate dos brasileiros em Gaza. Também recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa.

Outras definições que vêm sendo adiadas são a troca do comando da Caixa Econômica Federal e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O comando do banco atualmente chefiado por Rita Serrano foi prometido a uma indicação de Arthur Lira (PP-AL). O presidente da Câmara está em viagem à Índia e à China e retorna na sexta (20). Interlocutores de Lula e Lira avaliam que a indicação dos nomes deve ocorrer em conversa pessoalmente entre eles.

Com Lira fora, Lula também tem sua pauta na Câmara dos Deputados incerta para esta semana. O principal interesse do governo é votar projeto de lei que modifica a cobrança do Imposto de Renda dos fundos “offshores” e dos fundos exclusivos. Se aprovado, o texto daria ao governo um ganho de arrecadação de R$ 20 bilhões no ano que vem., segundo cálculos da Fazenda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-prorroga-definicoes-sobre-o-novo-procurador-geral-da-republica-e-o-novo-ministro-do-supremo/

Lula prorroga definições sobre o novo Procurador-Geral da República e o novo ministro do Supremo

2023-10-17