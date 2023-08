Brasil Lula quer criar programa para baratear viagens para aposentados e domésticas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Lula não detalhou se a ideia é concentrar apenas nos preços de passagens aéreas, tampouco tratou de estimativas de custos para o projeto. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (1º), que o Ministério do Turismo irá apresentar um programa para baratear os preços de passagens aéreas para aposentados, trabalhadoras domésticas e outros grupos.

Na transmissão ao vivo semanalmente transmitida às terças-feiras, denominada “Conversa com o Presidente”, organizada pela equipe do Palácio do Planalto, o petista não detalhou se a ideia é concentrar apenas nos preços de passagens aéreas, tampouco tratou de estimativas de custos para o projeto.

O Ministério do Turismo está com um novo titular: o deputado federal Celso Sabino (União-PA). Ele é o primeiro nome da reforma ministerial em curso pelo governo, que busca facilitar a relação do governo Lula com o Congresso Nacional. A ex-ministra Daniela Carneiro perdeu o apoio do seu partido, União Brasil, desde que decidiu pedir o desligamento da sigla.

“Eu falei com o ministro (Sabino), ele vai apresentar um programa. Ele vai tomar posse ainda oficialmente agora. O que eu quero é que a gente apresente um programa para facilitar a viagem dos aposentados, dos trabalhadores, da empregada doméstica, nós temos que baratear para as pessoas poderem viajar. Por que é isso que dá uma dimensão de soberania e nação ao nosso povo”, disse Lula.

Novo ministro do Turismo, Celso Sabino defende turbinar o número de emendas parlamentares destinadas a atividades do setor para compensar o baixo orçamento da pasta. Em entrevista ao Estadão, Sabino disse que fará um “trabalho de sensibilização” dos parlamentares para que destinem mais verba a obras turísticas em seus redutos.

“Pretendemos trabalhar para ter celeridade na execução das emendas e, o mais breve possível, ter essas obras entregues, parlamentar feliz, o povo da sua região feliz e o Brasil e o turismo sendo desenvolvidos”, afirmou Sabino, alçado ao cargo por um acordo entre o Planalto e seu partido, o União Brasil, para melhorar a governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo ministro disse ainda que estuda oferecer diárias de hotel mais baratas para os beneficiários do Voa Brasil, programa de passagens a R$ 200 que deve abranger aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses.

Esse novo programa anunciado por Lula está na mesma linha de outro projeto do governo, batizado de ‘Voa Brasil’. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, está estimando uma oferta de 1,5 milhão de passagens aéreas por mês a preços de R$ 200. A previsão é que este segundo programa seja lançado oficialmente neste mês de agosto.

