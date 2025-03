Política Lula quer lançar programa de crédito para população “fazer um puxadinho”

Lula aposta na ampliação da oferta de crédito no País para recuperar popularidade. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Lula aposta na ampliação da oferta de crédito no País para recuperar popularidade. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (14) que pretende lançar “logo, logo” um programa de crédito para que a população possa fazer pequenas reformas em casa.

O petista deu a declaração durante um evento de entrega de ambulâncias na cidade de Sorocaba (SP). Segundo Lula, a ideia é que o dinheiro seja emprestado a pessoas que querem fazer um “puxadinho” nas suas casas.

“Uma outra coisa que eu quero anunciar logo, logo é um crédito para reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, um quartinho a mais para filha, alguma coisa a mais na garagem, mais uma cozinha. O cara que quer fazer um puxadinho, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro”, afirmou Lula.

Lula aposta na ampliação da oferta de crédito no País para recuperar popularidade e garantir um candidato governista competitivo na eleição de 2026 – ele ou outro nome escolhido pelo PT.

Nesta semana, o presidente assinou uma medida provisória (MP) com mudanças nas regras do empréstimo consignado do setor privado, para trabalhadores formais, contratados com carteira assinada (CLT).

O empréstimo consignado costuma ter juros menores porque o pagamento das parcelas é feito com desconto no contracheque do funcionário que pega o crédito.

Os trabalhadores poderão solicitar, via aplicativo da carteira de trabalho digital, ofertas de empréstimos para os bancos. Após uma regulamentação, será possível utilizar 10% do saldo e toda a multa por rescisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia.

Imposto de Renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (14) que irá anunciar na próxima semana isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Conforme o presidente, o anúncio será feito na próxima terça-feira (18). A declaração foi feita durante cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Sorocaba, no interior de São Paulo. A isenção é uma promessa de campanha do petista.

“O governo quer salvar o povo trabalhador de pagar IR enquanto muita gente rica sonega”, disse. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vinham reiterando que o anúncio estava próximo. Meses atrás, Haddad anunciou a medida na televisão aberta.

“Quem ganha muito inventa sempre uma mutreta para não pagar imposto”, continuou o presidente. “Pessoas mais ricas não precisam do Estado, quem precisa, são os pobres (…). Tem gente que fica nervoso dizendo que só quero cuidar de pobre.”

No evento, o governo anunciou investimento de R$ 243 milhões em novas ambulâncias do Samu. Também estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Em seu discurso, o petista afirmou que “é a primeira vez que a economia cresce mais de 3%” desde quando deixou a Presidência da República em 2010. “O PAC está em execução, e por isso economia brasileira está crescendo mais do que nos últimos anos”, disse.

Ele afirmou, mais uma vez, que a população “vai voltar a comer picanha” e que o preço da carne vai baixar. A fala é a mesma usada pelo petista na campanha de 2022, quando se reelegeu para o terceiro mandato.

“O governo tem feito reuniões com produtores porque queremos encontrar solução para preço dos alimentos”, disse. “Estamos numa briga tremenda”, completou, referindo-se às ações em curso no governo para baratear os preços.

Lula ressaltou os feitos de seu governo atual — com o menor nível de desemprego da história do Brasil e a continuidade do crescimento econômico, segundo ele —, mas reconheceu que há um problema com o preço dos alimentos. Ele afirmou que o Brasil vai produzir 59 bilhões de ovos neste ano.

