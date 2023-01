Notícias Lula recebe faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Cerimônia de posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Com a ausência de seu antecessor, Jair Bolsonaro, na passagem de comando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste domingo (1º), a faixa presidencial de representantes do povo brasileiro. O ato inédito quebrou o suspense em torno de quem entregaria a faixa para o novo chefe do Executivo. Durante a entrega da faixa, Lula se emocionou e, de mãos dadas com os integrantes do grupo, saudou o público presente em frente ao Palácio do Planalto.

O grupo foi formado por oito pessoas, como Francisco, um menino de 10 anos morador da periferia de São Paulo, e o cacique Raoni Mtuktire, líder indígena de 90 anos. Também integraram a comitiva o metalúrgico do ABC, Weslley Viesba Rodrigues; o professor de português Murilo de Quadros Jesus; a cozinheira Jucimara Fausto dos Santos; o influencer na luta anticapacitista, Ivan Baron; o artesão Flávio Pereira, de 50 anos, e a catadora de recicláveis Aline Sousa, de 33 anos. Em um dos momentos mais aguardados da cerimônia de posse, no alto da rampa, ela pôs em Lula a faixa de seda verde e amarela, bordada em ouro e diamantes.

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a “Janja”, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e a esposa Lu Alckmin também participaram.

A transmissão da faixa presidencial é apenas um ato simbólico. A única exigência para que a posse ocorra é que o vencedor da eleição jure respeito à Constituição no Congresso Nacional.

“Eu e meu vice, [Geraldo] Alckmin, assumimos hoje o compromisso de combater todas as formas de desigualdade […] É inaceitável que continuemos a conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Somos um povo de muitas cores, e todas devem ter os mesmos direitos e oportunidades”, disse Lula, discursando para o público do parlatório do Palácio do Planalto.

Resistência

Juntamente com os representantes do povo brasileiro, outro personagem chamou atenção ao subir a rampa com o presidente: Resistência, uma cachorrinha vira-lata que Janja adotou enquanto Lula esteve preso, entre 2018 e 2019.

Preta e com o focinho peludo, Resistência foi primeiro acolhida por integrantes do acampamento “Lula livre”, que pediam a libertação de Lula, preso por corrupção na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Depois de vê-la sofrer de problemas respiratórios, a então namorada de Lula decidiu levá-la para casa.

Resistência costuma aparecer em fotos com Lula e “Janja” nas redes sociais, assim como Paris, outra cadela vira-lata adotada pelo casal.

Discurso

Lula foi empossado presidente do Brasil pela terceira vez, após pronunciar um “compromisso constitucional” no Congresso Nacional e governará até janeiro de 2027.

Esta foi a primeira vez desde 1985 que um presidente em fim de mandato não passa a faixa presidencial ao seu sucessor. Bolsonaro, que após a derrota nas eleições, em outubro, se manteve em silêncio na maior parte do tempo, viajou aos Estados Unidos na sexta-feira, dois dias antes do fim do seu mandato.

