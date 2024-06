Política Lula recebe ligação do presidente da Rússia em solidariedade às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, um mês após a tragédia

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

No telefonema, o russo (D) expressou solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta segunda-feira (10). No telefonema, o russo expressou solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, cerca de um mês após a tragédia que vitimou centenas no estado.

Segundo o Planalto, os presidentes também conversaram sobre cooperação econômica bilateral e governança global, durante o telefonema. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia também entrou em pauta.

Lula reiterou a defesa de negociações de paz que envolvam os dois lados do conflito, em linha com documento assinado pelos assessores presidenciais Celso Amorim e o homólogo chinês Wang Yi.

O presidente brasileiro reforçou, ainda, a necessidade de uma ampla reforma do sistema de governança global, que deve ser debatido no âmbito do G20, durante a presidência brasileira no bloco.

Desde que assumiu, Lula tem defendido uma reforma no conselho de segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), que reflita os novos arranjos geopolíticos mundiais e reforcem o papel do organismo multilateral como um espaço para prevenção de conflitos.

2024-06-10