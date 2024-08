Notícias Lula reúne candidatos e diz que vai reforçar campanhas; presidente posou para fotos que serão usadas no pleito

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Ministros foram orientados a não subirem em palanques de candidatos que atacam o governo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com candidatos a prefeituras de todo o País para fazer fotos que serão usadas na campanha eleitoral. O encontro, que ocorreu na sede do PT, em Brasília, teve a presença de do PT e de partidos aliados, como PSOL, PV e MDB.

Nas conversas, Lula quis se informar sobre os cenários locais e disse que reforçaria as campanhas. A expectativa, no entanto, é que ele se empenhe em cidades com mais chances de vitória.

Foram convidados os candidatos de cidades com população acima de 100 mil habitantes. A estimativa é que cerca de 160 concorrentes estejam presentes.

Entre eles, está o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que vai concorrer à prefeitura de Belo Horizonte. Correia trouxe um kit mineiro de presente para Lula e para a primeira-dama, Janja da Silva, com queijo canastra, doce de leite e outros quitutes mineiros. Também participou do evento o candidato do MDB à prefeitura de Salvador, Geraldo Junior, e a candidata do PT à prefeitura de Araraquara (SP), Eliana Honain. Araraquara é uma cidade vista como estratégica para o PT por ser uma das poucas ainda administradas pelo partido em São Paulo, com o ex-ministro Edinho Silva.

“Falamos sobre economia e desigualdades sociais e reiterei ao presidente Lula a necessidade de estabelecer uma parceria com os governos estadual e federal”, disse Geraldo Júnior ao deixar a sessão de fotos.

As fotos foram feitas na sede do PT e não no Palácio da Alvorada, residência oficial, para evitar acusações de uso eleitoral da máquina pública. Uma empresa foi contratada pelo partido para fazer as fotos, também com o objetivo de não usar a estrutura de comunicação da Presidência.

A campanha eleitoral foi um dos temas abordados por Lula durante a reunião ministerial na última quinta-feira (8). O presidente alertou seus auxiliares a não subirem em palanques nas eleições municipais de candidatos que ataquem o governo federal.

De acordo com participantes, o petista enfatizou, na parte fechada da reunião, que se forem entrar nas campanhas municipais, os ministros têm o dever de defender a gestão da qual fazem parte.

Lula ainda avisou que participará de poucos pleitos em outubro, mas não especificou de quais. Também recomendou aos ministros que evitem embate com candidatos da própria base. Nesse momento, citou como exemplo a sua postura na eleição de São Paulo. Disse que quando vai à capital paulista fala bem de Guilherme Boulos (PSOL), mas não fala mal nem de Tabata Amaral (PSB) nem de Jose Luiz Datena (PSDB). O PSDB não faz parte da base.

Lula também recebeu, ao lado dos ministros Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Reconstgrução do RS) lideranças indígenas Guarani-Kaiowá para tratar dos conflitos entre indígenas e produtores rurais que se intensificaram no Mato Grosso do Sul.

