Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Lula sancionou durante evento de celebração do Dia do Trabalho, em São Paulo, o projeto de lei que reajusta a tabela do IR (Imposto de Renda) — aprovado recentemente pelo Congresso Nacional.

Neste 1º de maio, o petista foi à Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A celebração reuniu quadros da política e centrais sindicais.

Aprovado pelo Senado no último dia 17, o projeto de lei leva isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos. A atualização havia sido determinada por MP (medida provisória) e, por isso, já vale para as declarações dos contribuintes neste ano.

O projeto de lei estabelece que o novo limite da faixa de alíquota zero é de R$ 2.259,20. Com o desconto simplificado de R$ 564,80, a isenção vale, na prática, para quem ganha até R$ 2.824,00 mensais, equivalente a dois salários mínimos.

Antes, a isenção do IR valia para salários de até R$ 2.640, valor correspondente a dois salários em 2023. Por causa da progressividade da tabela, a mudança na faixa de isenção do IR afeta a apuração do imposto para todos os contribuintes.

De acordo com o governo, o impacto do aumento da parcela de isenção deve ser da ordem de R$ 3,03 bilhões neste ano. Em 2025, a redução de receitas tem valor estimado em R$ 3,53 bilhões e, em 2026, de R$ 3,77 bilhões.

