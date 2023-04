Política Lula sobrevoa áreas atingidas pela chuva no Maranhão

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alagamentos deixaram mais de 60 municípios em situação de emergência no Estado. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou nesse domingo (9) áreas atingidas pela chuva no Maranhão, depois que alagamentos deixaram mais de 60 municípios em situação de emergência no Estado, com milhares de famílias desalojadas. Lula estava acompanhado dos ministros da Justiça, Flávio Dino; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e da Previdência e Trabalho, Luiz Marinho.

Lula também foi acompanhado do governador do Maranhão, Carlos Brandão – Dino é ex-governador do Estado.

Depois do voo, o presidente visitou o alojamento de pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas no município de Bacabal. Vídeo compartilhado nas redes sociais do governo mostrou o presidente conversando com os desalojados.

Em pronunciamento à imprensa após a visita, Lula disse que foi ao Maranhão fazer “visita de conforto”, e disse que é preciso cuidar das pessoas que pedem colchões, butijões de gás e outras necessidades básicas. Segundo ele, oferecer essa ajuda é “algo que o governo pode fazer”, mas não detalhou medidas.

O chefe do Executivo disse que uma atuação conjunta de governos federal, estadual e municipal é “obrigatória” em situações de emergência.

Para além de ajudas imediatas aos afetados pelas chuvas, Lula disse que é preciso pensar na prevenção de novos desastres no processo de reconstrução das áreas alagadas. “Nos projetos de construção de novas casas, precisamos convencer as pessoas de que não é possível construir a casa num lugar que a gente sabe que vai dar enchente”, disse o presidente.

Pelo menos 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas. As informações são do Corpo de Bombeiros do estado. Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7,7 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Desde março, seis mortes foram registradas por causa das fortes chuvas, que não param em diversos pontos.

Comunidades inteiras estão isoladas. Em todo o Estado, nove rios, além de riachos e açudes, transbordaram. Uma das cidades mais prejudicadas é Trizidela do Vale. A prefeitura antecipou as férias dos estudantes de julho para abril, porque cinco escolas estão alagadas e outras sete servem de abrigo no momento.

Apesar dos alagamentos, Lula disse que é preciso “agradecer a Deus pela chuva, porque muitas vezes a gente está precisando de chuva… Esse ano a gente não vai ter problema de energia”.

Ao sobrevoar as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região do Maranhão, Lula disse que também visitaria a cidade de Bacabal para conversar com prefeitos e autoridades locais para atuar contra essa crise.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-sobrevoa-areas-atingidas-pela-chuva-no-maranhao/

Lula sobrevoa áreas atingidas pela chuva no Maranhão

2023-04-09