Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Lula despacha com ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula despacha com ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre nesta quarta-feira (4) o primeiro dia completo de agendas no Palácio do Planalto – edifício de trabalho oficial da Presidência da República.

A agenda prevê reuniões com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Fernando Haddad (Fazenda).

Lula também participou da cerimônia em que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Hoje ao longo do dia terei reuniões no Palácio do Planalto com ministros do nosso governo. No final da manhã, também participo da cerimônia de posse como ministro do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito trabalho a fazer. Vamos em frente! Bom dia a todos”, escreveu Lula em uma rede social.

Ao longo da transição e até esta terça (3), Lula vinha despachando de um hotel na área central de Brasília.

Isso ocorreu porque a Granja do Torto, usada normalmente pelo presidente eleito, estava ocupada pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes. Com a posse, Lula e a primeira-dama, Janja, devem se mudar para o Palácio do Alvorada – que também não estava pronto até esta quarta-feira.

Visita na terça

Na terça, Lula e Janja visitaram o Palácio do Planalto no fim da tarde. Janja foi ao Palácio conferir o andamento da reforma no gabinete que ela deverá ocupar, no terceiro andar. Lula aproveitou para fazer os primeiros despachos no palácio desde a posse, no domingo (1º).

Ao longo do dia, no entanto, o prédio ainda passava por vistorias da Polícia Federal. Equipes da Presidência da República também providenciam reformas de móveis e da estrutura física do prédio, além de mudança no layout dos gabinetes do prédio.

