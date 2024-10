Política Lula teria sofrido queda ao cortar unha do pé

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu a cabeça após se sentar errado em um banco no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele pretendia cortar as unhas dos pés. Lula, no entanto, se desequilibrou quando o assento virou para trás. Ele estava sozinho no momento da queda e se assustou. A primeira-dama, Rosângela da Silva, também estava no Alvorada e correu para socorrê-lo.

Segundo um ministro a quem Lula deu detalhes sobre o ocorrido, “por muito pouco” não foi algo mais sério. Caso a pancada tivesse sido alguns centímetros para cima da parte posterior da cabeça, o estrago poderia ter sido grande. Um auxiliar do presidente disse que ele ainda sente incômodo na região devido aos cinco pontos que levou, mas está bem, despachando e cumprindo suas atividades diárias do Palácio da Alvorada.

Em telefonema ao candidato do PT à Prefeitura do município baiano de Camaçari, Luiz Caetano, Lula disse que o acidente “foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada”. Ele afirmou ainda que teria de aguardar “três ou quatro dias” para saber “qual foi o estrago que fez a batida”.

Nessa terça-feira (22), o presidente se submeteu a novos exames e o quadro permaneceu estável. Ele cancelou a viagem que faria à Rússia e está despachando do Alvorada desde então.

Nessa quarta (23), Lula participou, por videoconferência, da reunião da Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia. O petista fez um discurso curto, de pouco mais de 7 minutos. Ele foi antecedido pelo presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e seguido pelo presidente da Etiópia, Taye Atske Seto. A reunião foi coordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está no comando rotativo do bloco. Em 2025, esse comando será ocupado pelo Brasil.

No discurso, Lula recorreu a temas frequentes nas suas últimas participações em fóruns internacionais, incluindo apelos contra a mudança climática; defesa da taxação dos super-ricos e do combate à fome; crítica às guerras no Oriente Médio e na Ucrânia; pedidos por democratização do acesso às vacinas e à inteligência artificial; e a defesa da criação de uma “moeda comum” para transações entre países do Brics, que, assim, não precisariam usar o dólar para fazer comércio uns com os outros.

Entenda

No último sábado (19), Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Na ocasião, os exames de imagem mostraram uma pequena hemorragia no cérebro e a equipe médica recomendou, por precaução, evitar viagens de longa distância, como a que Lula faria para participar da Cúpula de Líderes do Brics, em Kazan, na Rússia.

“O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, informa o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

O presidente permanece sob acompanhamento da sua equipe médica, aos cuidados do seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e da médica da Presidência, Ana Helena Germoglio.

