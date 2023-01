Política Lula troca a diretoria da Empresa Brasileira de Comunicação

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jornalista Kariane Costa foi designada para comandar transição entre as gestões. (Foto: Arquivo Pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituiu a diretoria da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) – estatal responsável pelos veículos de comunicação do governo. A EBC será comandada pela jornalista Kariane Costa, que é funcionária de carreira e já era representante dos empregados no Conselho de Administração da estatal.

Em 2022, Kariane foi alvo de um processo de demissão após informar casos de assédio moral à ouvidoria da EBC. Os relatos feitos por ela teriam vazado, e a jornalista passou a denunciar que estava sendo alvo de represálias por parte da gestão anterior da empresa pública.

Segundo o governo, Kariane terá a missão de conduzir o “processo de transição para nova gestão, a ser implementada nos próximos meses”.

TV Brasil

A decisão foi publicada em uma edição extra do “Diário Oficial da União” na última sexta (13), assinada por Lula. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, não assina os decretos, mas ajudou na definição dos novos quadros.

Entre outras funções, a EBC é responsável pela TV Brasil – emissora pública que faz a transmissão oficial dos eventos do governo federal – e por uma rede de rádios públicas locais pelo país. A Agência Brasil, veículo oficial que divulga as ações do governo, também é vinculada à EBC.

Foram exonerados:

o diretor-presidente da EBC, Glen Lopes Valente;

o diretor-geral, Roni Baksys Pinto;

a diretora de Jornalismo, Sirlei Batista;

o diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki Fusissava;

e o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Pedro Marcos Boszczovski.

Segundo o governo, apenas o diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales da Silva, segue no posto – ele era o único empregado de carreira da EBC na direção.

Nomeações

A nomeação de Kariane Costa foi a única publicada. Segundo material divulgado pelo governo, no entanto, outras quatro mulheres farão parte da equipe de transição: Rita Freire, Juliana Cézar Nunes, Nicole Briones e Flávia Filipini

“Acaba de sair em edição extra do Diário Oficial da União o início da mudança na gestão da Empresa Brasil de Comunicação. Inicia-se hoje uma transição, que resultará no fortalecimento da comunicação pública, na valorização dos empregados e no aprimoramento da governança”, publicou Paulo Pimenta em uma rede social.

“Aceitei o convite do presidente Lula e do Ministro Paulo Pimenta para estar a frente, de forma interina, do processo de transição para a retomada da missão da EBC. Agradeço a confiança! Juntos vamos reconstruir nossa empresa!”, escreveu Kariane.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política