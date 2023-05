Mundo Lula vai à Inglaterra para participar da cerimônia de coroação do rei Charles

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, na noite desta quinta-feira (4), para o Reino Unido. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, na noite desta quinta-feira (4), para a Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III. A cerimônia será realizada neste sábado (6), em Londres. A previsão é de que o mandatário brasileiro desembarque na capital do Reino Unido na manhã desta sexta-feira (5).

Ainda nesta sexta, o presidente terá uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. No encontro bilateral, os dois falarão sobre comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. Não há previsão de assinatura de novos acordos bilaterais neste momento.

À noite, Lula foi convidado para participar de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, no Centro de Londres.

A coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na manhã deste sábado, a partir das 10h, na Abadia de Westminster. A cerimônia será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana.

Após a cerimônia, o presidente do Brasil participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades.

Desde sua posse, Lula já viajou para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha e teve encontros com diversos líderes mundiais, no Brasil e no exterior.

O Reino Unido é parceiro do Brasil em diversas áreas estratégicas, como energia limpa, Ciência e Tecnologia, Saúde, Defesa e combate às mudanças climáticas. O país apoia também o pleito do Brasil por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Ainda este mês, está prevista a visita do secretário do Exterior britânico, James Cleverly, ao Brasil, para a realização do 6º Diálogo Estratégico entre chanceleres dos dois países.

Atualmente, o Reino Unido é o 20º país para o qual o Brasil mais exporta produtos (US$ 3,7 bilhões) e também o 20º no ranking das importações do mercado brasileiro (US$ 2,8 bilhões), em um fluxo total de comércio avaliado em US$ 6,5 bilhões.

O Reino Unido é também um dos maiores investidores no Brasil em setores como óleo e gás, finanças e transportes. O valor do estoque de investimentos chega a US$ 36 bilhões. O Brasil também investe no Reino Unido (estoque de mais de US$ 5 bilhões).

Antes de embarcar para o Reino Unido, Lula assinou nesta quinta-feira (4) o decreto que formaliza a recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS). Conhecido como “Conselhão”, o grupo conta com 246 conselheiros, que representam trabalhadores, empresários e entidades setoriais, de modo a representar a pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. O evento que formalizou a retomada ocorreu no Palácio do Itamaraty.

“O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável – do qual eu tenho a honra de participar ao lado de cada um e de cada uma de vocês –, é o espaço onde buscaremos os entendimentos que a nação brasileira precisa para vencer os grandes desafios que se colocam à nossa frente”, disse o presidente.

“Nenhum governo, por mais competente, responsável e humanista que seja, é capaz de resolver sozinho os problemas de um país. Por isso a convocação deste Conselho e de outras instâncias de participação popular. A gente pensa diferente sobre várias coisas, mas a riqueza da democracia é exatamente essa: a gente não ser igual. Isso daqui é um espelho para a sociedade que a gente está criando nesse momento”, completou Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lula-vai-a-inglaterra-para-participar-da-cerimonia-de-coroacao-do-rei-charles/

Lula vai à Inglaterra para participar da cerimônia de coroação do rei Charles

2023-05-04