Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Lula já reclamou das distâncias que tem que percorrer dentro do Palácio da Alvorada. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar por cirurgia para tratar uma artrose no quadril no segundo semestre deste ano. Segundo informou a assessoria de imprensa da Presidência da República, a cirurgia estava programada e “deve acontecer em outubro ou dezembro”.

Lula tem 77 anos e tem reclamado com frequências das dores no quadril. Neste domingo (23), pela manhã, ele foi ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para um rápido tratamento onde fez “uma infiltração pelo incômodo no quadril”, segundo a assessoria do presidente. Ele foi atendido pelo médico Roberto Kalil Filho. As dores no quadril são provocadas por uma artrose, resultado do desgaste da cartilagem que reveste as articulações.

O petista não fez nenhum exame ou procedimento cirúrgico. Dessa forma, ele não ficou impedido de seguir sua agenda oficial neste domingo, onde discursou durante a posse da nova diretoria do Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo.

A cirurgia no fêmur, a qual Lula vai ser submetido, era uma recomendação da sua equipe médica. Ainda assim, o petista vinha adiando realizá-la devido a conjuntura que estava envolvido: série de viagens internacionais, agendas para lançamento de programas e negociações quem envolviam aprovação no Congresso Nacional de pautas prioritárias do governo federal: arcabouço fiscal, reforma tributária e MP que redesenhou a Esplanada dos Ministérios.

Dores recorrentes

Lula tem feito queixas recorrentes das dores no quadril. No mês de maio, durante um discurso em Salvador, o presidente disse que estava com um “problema na cabeça de fêmur” que o impedia de jogar futebol. Ele afirmou que toma injeções diárias, mas que elas já não resolvem.

No início de junho, durante o programa “Conversa com o Presidente”, Lula reclamou das distâncias que tem que percorrer dentro da residência oficial – o Palácio da Alvorada. Ele se queixou do tamanho dos cômodos e sinalizou dificuldade de percorrer todos os espaços. Interlocutores afirmaram que é mais um sinal das dores no quadril.

No início deste mês, o mandatário faltou a tradicional festa junina do PT, por sentir dores nas pernas. Médicos do presidente teriam orientado que ele ficasse de repouso.

