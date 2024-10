Economia Lula vetou mudanças no salário mínimo e nas aposentadorias, diz a ministra do Planejamento

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

"Temos alguns debates que estão interditados pelo presidente Lula e pela equipe econômica. Salário mínimo valorizado, isso não se discute", afirma Simone Tebet. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou, na última terça-feira (15), que alguns temas já foram vetados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito de medidas que serão tomadas para corte de despesas, como a valorização real do salário mínimo e sua vinculação à aposentadoria.

“Temos alguns debates que estão interditados pelo presidente Lula e pela equipe econômica. Salário mínimo valorizado, isso não se discute. Vai haver sempre a valorização do salário mínimo. Portanto, salário mínimo crescendo acima da inflação. A aposentadoria acompanhando a valorização do salário mínimo. E as demais questões estão na mesa”, afirmou ela a jornalistas, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com a ministra, a equipe econômica apresentará a Lula e ao

Congresso medidas estruturantes, “ainda que não sejam as ideais ou as que

gostaríamos”. “São as que a política permite, que o momento político permite, lembrando que estamos a dois meses e meio do fim do ano legislativo”, falou aos jornalistas.

Otimismo

Segundo a ministra, as medidas que serão apresentadas são “palatáveis e justas”. Ela comentou, ainda, que há otimismo pela equipe econômica.

“Já retiramos aquilo que imaginamos que vai ficar para uma terceira etapa para não contaminar o processo e o debate, já entendendo o perfil do presidente, aquilo que ele quer de todos nós e para o Brasil. Então, nós estamos muito otimistas de que este pacote terá condições de avançar na mesa do presidente”, comentou.

Segundo a ministra Simone Tebet, o país precisa ter “coragem de rever políticas públicas que eram eficientes e não são mais”.

Até 2026, ela comentou, há até cerca de 30 medidas de revisão de gastos que

podem ser apresentadas ao Congresso Nacional.

“Supersalários”

Ela foi questionada sobre a eventual apresentação da medida que colocaria fim aos chamados “supersalários”. Tebet não confirmou que essa medida será

apresentada, mas falou que “salário acima do limite constitucional não é desperdício, é ilegal, inconstitucional e imoral”.

“Se isso vai entrar agora [no pacote a ser apresentado ao Congresso] ou num

segundo momento, depende de uma conversa que teremos com o presidente

[Lula]”, falou Tebet.

A primeira etapa da revisão de gastos, afirmou, já foi cumprida e vai continuar – em referência ao programa que analisa, principalmente, eventuais fraudes nas concessões de benefícios sociais.

