Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Presidente brasileiro participa da celebração de posse da primeira mulher eleita para a presidência do México Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente brasileiro participa da celebração de posse da primeira mulher eleita para a presidência do México Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia, nesta segunda-feira (30), uma série de agendas na Cidade do México. O destaque será a posse da primeira mulher eleita para a presidência do país, Cláudia Sheinbaum, prevista para a manhã de terça-feira (1º).

Sheinbaum é física e já foi prefeita da capital mexicana. Ela venceu as eleições presidenciais no país em junho deste ano, com cerca de 60% dos votos, e substituirá o atual presidente e seu aliado, Andrés Manuel López Obrador.

Nesta segunda-feira, antes da posse, Lula terá uma reunião bilateral com López Obrador. O encontro, antes que ele saísse do cargo, foi uma promessa de Lula, que cancelou a ida em eventos de campanha do candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no fim de semana para cumprir o compromisso com o mexicano e prestigiar a nova presidente eleita.

A situação da Venezuela deve ser um tema levado por Lula tanto para Obrador, quanto para Sheinbum, mas não há expectativa de negociação sobre o tema. Desde que o CNE (Conselho Nacional Eleitoral) da Venezuela indicou a reeleição de Nicolás Maduro no país, o Brasil adotou uma postura de exigir a divulgação das atas eleitorais e se manter como um interlocutor entre Maduro e González.

A negociação vinha sendo feita em conjunto com Colômbia e México, mas Obrador decidiu se afastar das discussões semanas depois. Sheinbaum também já afirmou que não se comprometeria em seguir no diálogo sobre o processo da Venezuela e que essa era uma atribuição de organizações internacionais.

Reunião com presidente eleita

Lula também participará de uma reunião bilateral com Sheinbaum nesta segunda-feira. De acordo com o Palácio do Planalto, as conversas devem abordar temas como meio ambiente, questões de gênero e relações comerciais.

“A presidenta eleita é uma cientista com especialização em ciência climática. Foi membro do IPCC, o Painel das Nações Unidas sobre o Clima. O meio ambiente é um tema que une os dois países, e o fato de a presidenta ter essa formação científica é um elemento que o Brasil deve perceber e aproveitar muito bem”, afirmou na última semana a secretária de América Latina e Caribe do MRE (Ministério das Relações Exteriores), Gisela Padovan, durante reunião sobre a agenda.

Segundo o Palácio Itamaraty, o México é o sexto maior parceiro comercial do Brasil e quinto principal destino das exportações nacionais. No encontro com a presidente eleita, Lula deve demonstrar empenho em aprofundar o acordo de complementação econômica (ACE-53) entre os países.

O pacto estabelece a eliminação ou a redução de tarifas de importação para um universo de 800 posições tarifárias, por meio da concessão de margens de preferência entre os dois país.

Também deve ser discutido o ACE 55, que estabelece o livre comércio entre Brasil e México para o intercâmbio comercial de automóveis, veículos comerciais leves, chassis com motor, caminhões e outros veículos.

