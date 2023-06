Política Presidente Lula visita o Rio Grande do Sul pela primeira vez em seu terceiro mandato

Por Marcello Campos | 29 de junho de 2023

Líder petista esteve em Porto Alegre no dia 19 outubro do ano passado, durante o campanha presidencial para o segundo turno. (Foto: Arquivo/Palácio do Planalto)

Em sua primeira visita ao Rio Grande do Sul desde que foi empossado para o seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (30). Ele cumprirá agenda oficial na capital gaúcha e também em Viamão (Região Metropolitana).

O primeiro compromisso está marcado para as 11h30min. Trata-se da cerimônia de inauguração de 446 unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida” em Viamão. Dados do governo federal ressaltam que o complexo residencial recebeu investimento de R$ 39,9 milhões e beneficiará 1.784 pessoas.

Esse empreendimento possui toda infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia, pavimentação e drenagem. Os beneficiários terão acesso a transporte público, duas creches, duas escolas e um posto de saúde, bem como um posto de segurança nas imediações.

Na segunda parte do roteiro, Lula e sua comitiva almoçarão com o governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, Centro Histórico da Capital. A pauta deve incluir temas como a dívida do Estado com a União, o regime de recuperação fiscal (RRF) e conclusão de obras federais em andamento no Estado.

O evento contará com a participação de ex-chefes do Executivo estadual. Ao menos quatro confirmaram presença: Jair Soares (1983-1986), Olívio Dutra (1999-2022), Tarso Genro (2011-2014) e Ranolfo Vieira Júnior (2022).

Já às 15h30min, ele conhecerá os dois novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As unidades ampliaram em 170% a área da instituição, que agora totaliza 230 mil metros-quadrados.

Lula esteve no Rio Grande do Sul pela última vez no dia 19 de outubro do ano passado. Na ocasião, ele percorria o País em campanha presidencial para o segundo turno da eleição, no qual repetiria a vitória obtida na primeria etapa sobre o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

R$ 8 bilhões

Em entrevista radiofônica na manhã dessa quinta-feira (29), Lula informou que o Rio Grande do Sul deve ser contemplado com investimentos de quase R$ 8 bilhões em infraestrutura, no âmbito de um pacote com foco na retomada de obras paralisadas ao longo dos últimos anos. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.

“É preciso acabar com essa história de o Brasil ser um canteiro de obras paralisadas”, declarou. “Se a gente quer ver a economia crescendo e com geração de empregos, é preciso fazer investimentos.”

Ainda conforme o chefe do Executivo, o País tem cerca de 14 mil obras paralisadas. “Todas serão retomadas a partir de prioridades definidas em conjunto com governadores e prefeitos”, sublinhou. “Apenas na área de infraestrutura serão investidos R$ 23 bilhões neste ano, mais que os R$ 21 bilhões investidos pelo governo anterior em quatro anos.

Lula destacou, ainda, a participação dos Estados nas prioridades dos projeto de infraestrutura: “Em vez de ficar pensando do Palácio do Planalto para o Piratini, pedimos que Piratini pensasse os projetos e trouxesse ao Palácio do Planalto. Se o Estado vai bem, o Brasil vai bem. Se o Estado vai mal, o Brasil vai mal.”

(Marcello Campos)

