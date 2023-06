Geral Lula volta a criticar juros e diz que gasto é pagar 13,75% ao sistema financeiro do País

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Presidente Lula visita as instalações do Bloco Zeta da Universidade Federal do ABC. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta sexta-feira (2) o trabalho do Banco Central (BC) durante um evento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Após dizer que seu governo considera as despesas em educação e saúde como investimentos, ele afirmou que “gasto, na verdade, é pagar 13,75% em juros ao sistema financeiro”.

“Tomei a decisão de que, quando se fala em fazer universidades, creches e escolas, não tem que utilizar a palavra ‘gasto’, tem que ser investimento”, afirmou, ao discursar na Universidade Federal do ABC.

Segundo o presidente, a “elite dominante” classifica como gasto “tudo que é benéfico”. “Gasto é a gente pagar 13,75% de juros ao sistema financeiro deste País”, afirmou. Apoiadores que lotaram o auditório da universidade gritaram “fora Campos Neto”, em referência ao presidente do BC.

Ao rebater as críticas do governo, Campos Neto já afirmou que não se resolve o problema dos juros no Brasil com “canetadas”. “Se fosse fácil resolver problema com canetada, já tínhamos feito. Se fizermos uma queda de juros artificial, vai se passar mensagem de que remuneração não está adequada ao risco. As pessoas iam investir em outro lugar, o real iria desvalorizar, e ia começar um processo de expectativas crescentes de inflação”, afirmou em abril.

No mesmo mês, no Senado, o presidente do Banco Central afirmou que a instituição que comanda tem preocupação com a agenda social, mas pontuou que a principal contribuição da autoridade monetária é cumprir sua missão de controlar a inflação. “O BC tem preocupação enorme com agenda social. Não se consegue estabilidade social com inflação descontrolada”, disse.

Educação

Lula foi a São Bernardo do Campo (SP) para inaugurar novas instalações da Universidade Federal do ABC (UFABC). Na ocasião, o presidente reafirmou o compromisso do governo federal com a educação, a retomada de investimentos e anunciou um programa especial para garantir qualidade e a permanência de crianças e jovens no ensino fundamental. “Quem estuda tem mais chance de ter um emprego que dá autonomia e dignidade na vida”, disse ele. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira.

“Mesmo sem diploma universitário, coloquei na minha cabeça que íamos fazer uma revolução – e vamos fazer! Para cada real que a gente investe na educação, tenho certeza, voltam milhares para os cofres desse país, para ajudar a gente a cuidar do povo”, disse o presidente, anunciando para o dia 12 de junho o lançamento do “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”, proposta específica para o ensino fundamental. Lula conclamou a comunidade acadêmica a participar da “revolução do bem, por um Brasil melhor”.

O presidente lembrou que o país acabou de “sair de um furacão” e que precisa ser reconstruído e voltar a crescer. “Esse país vai voltar a crescer: a gente vai estabilizar a economia; fazer crescer a massa salarial; assentar as pessoas que têm que assentar, para produzir alimento; e fazer o que tiver que ser feito, para melhorar a educação”. Ele reafirmou que os recursos destinados à área da Educação, assim como para a Saúde, são investimentos e não gastos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio do Planalto.

