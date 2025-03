Política Lula volta a fazer crítica indireta a Elon Musk: “Ele acha que pode tudo, mas vai ter que respeitar o povo brasileiro”

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar indiretamente o bilionário Elon Musk e afirmou que o sul-africano “acha que pode tudo”, mas que, no Brasil, terá que “respeitar o povo”. Lula não citou Musk nominalmente mas já vinha se referindo ao dono da rede social X (antigo Twitter) em outras ocasiões.

“Tem até o dono de uma empresa americana, que é o dono de uma dessas empresas muito fortes aí, que divulga essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer nem respeitar a Justiça, ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele, aqui no Brasil ele vai ter que respeitar o povo brasileiro, ele vai ter que respeitar o povo brasileiro e não tem outra coisa”, afirmou Lula na sexta-feira (7), durante evento realizado em Campo do Meio (MG).

Durante o discurso, Lula disse que o mundo atravessa um momento em que a mentira é difundida livremente pelas redes sociais.

“Quem tem celular e fica na internet às vezes fica horrorizado com aquele tanto de mentira, e eles inventam qualquer coisa contra toda e qualquer pessoa. É uma coisa sem desfaçatez. Antigamente quando alguém contava mentira as pessoas pediam desculpa pela mentira. Hoje não, hoje a verdade foi pisoteada, foi jogada no lixo, não vale nada, o que vale é a mentira”, disse o presidente.

Histórico de conflitos

O bilionário e assessor do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, tem colecionado intrigas com o governo Lula e Supremo Tribunal Federal (STF) desde o ano passado, quando sua rede social X foi bloqueada no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Após o bilionário e integrante do governo americano sugerir sanções contra Moraes em publicação nas redes, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que, na prática, permite barrar a entrada de Moraes ou até mesmo de deportá-lo.

Em novembro do ano passado, Lula já havia criticado Musk em entrevista à CNN Internacional e disse que o empresário é responsável pela divulgação de notícias falsas e desrespeitar a soberania de países.

“A única coisa que nós queremos é que esse empresário trate os países com respeito e não utilize fake news para informar o povo, seja o americano ou o brasileiro. […] Não é possível ficar instigando o ódio, a controvérsia, quando a gente poderia estar estimulando a paz”, disse na ocasião

No início de fevereiro o bilionário sul-africano afirmou, sem dar detalhes, que governo Joe Biden financiou a vitória do presidente Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. As informações são do jornal O Globo.

