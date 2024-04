Política Lulistas e bolsonaristas compartilham o mesmo nível de crença sobre a Terra plana

A Terra é plana para 8% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra 7% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Reprodução vídeo)

A Terra é plana para 8% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra 7% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo relatório do instituto Datafolha. A pesquisa perguntou aos brasileiros sobre o formato do planeta Terra. No resultado, foi verificado que 90% dos entrevistados acreditam no formato redondo, 8% que no plano e 3% não souberam responder.

O estudo, que comparou a opinião entre a base eleitoral de Bolsonaro e Lula, apresentou um índice próximo também nos que acreditam no formato redondo do globo. 91% dos apoiadores do ex-presidente acreditam que a Terra é redonda, contra 90% dos apoiadores do presidente da República. O número dos que não souberam responder é de 3% e 4%, respectivamente.

Os terraplanistas rejeitam todas as evidências científicas disponíveis sobre o formato da Terra, bem como as imagens de satélites e os depoimentos de astronautas. De acordo com essa teoria, o planeta teria o formato de um disco achatado, coberto por um domo invisível, além de defender que é o Sol que gira ao redor da Terra.

A pesquisa revela, também, que os índices são superiores de concordância com o formato redondo do planeta entre os que possuem maior escolaridade, comparado aos que estudaram menos, com 94% a 85% de diferença. A crença também é comparada entre brasileiros da classe A e B, 94%, contra aos das classes D e E, com 87%.

Experimentos

Estas são algumas maneiras simples de comprovar que a Terra é redonda e rebater as ideias terraplanistas:

* Observe um barco

Pegue um binóculo e se sente à beira do mar. Quando avistar um barco se afastando em direção ao horizonte, note que deixará de ver, primeiramente, o casco do barco, mas ainda poderá ver o mastro e a vela, para depois perdê-los de vista.

“Se a Terra fosse plana, você notaria que um veleiro parece menor à medida em que se afasta, mas ele sempre seria visto por completo”, explica Michelle Thaller, astrônoma da NASA.

O mesmo vale para o sentido contrário. Se o veleiro se aproxima, primeiro aparecem a vela e o mastro e, em seguida, o restante da embarcação.

* Suba em uma árvore

Este exemplo é explicado por Erik Frenz: imagine que haja uma árvore no meio de uma vasta planície.

Se a Terra fosse plana e você olhasse para longe, veria a mesma paisagem se estivesse no chão ou na copa da árvore.

Mas, como a Terra é redonda, ao subir em uma árvore é possível ver coisas que não estavam aparentes ao olhar estando no chão. Quanto mais você subir, mais verá no horizonte.

“Isso se deve ao fato de que partes da Terra que estavam ocultas, devido à sua curvatura, agora ficam evidentes porque a sua posição mudou”, explica Frenz.

* Veja um eclipse lunar

Durante um eclipse lunar, a Terra passa entre a Lua e o Sol, o que faz com que a Terra projete sua sombra na Lua.

Note que a sombra produzida é redonda. Mesmo se a Terra fosse plana, mas com forma de disco, não produziria esse tipo de sombra.

“A única forma que pode produzir uma sombra curva, não importa qual a direção da luz, é a de uma esfera”, explica Thaller.

* Viaje de avião

Ao encarar um voo longo, vale notar dois fenômenos interessantes, como descreve o site Popular Science.

Em um voo transatlântico é possível ver, na maioria das vezes, a curvatura da Terra. O avião Concorde, por exemplo, oferecia uma das melhores vistas dessa curvatura.

Estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 quilômetros de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 quilômetros.

Outro fato é que os aviões podem viajar em linha relativamente reta durante muito tempo sem “sair” por nenhuma das supostas bordas do planeta.

* Preste atenção ao fuso-horário

Enquanto em algumas partes do mundo é dia, em outras é noite.

Segundo explica o Popular Science, a razão está no fato de a Terra ser redonda e girar em torno de seu próprio eixo. Por isso, enquanto o Sol ilumina uma parte da esfera, a outra permanece na escuridão. Além disso, se a Terra fosse plana, seríamos capazes de ver o Sol ainda que fosse de noite. O Popular Science explica que isso pode ser comparado ao que ocorre em um teatro, em que o público, que está sentado em meio à escuridão, pode ver os refletores de palco ainda que eles não cheguem a iluminá-los.

