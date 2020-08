Luma Costa nega que amizade com Marina Ruy Barbosa tenha esfriado: “Nos falamos todos os dias”

Luma Costa negou em seu Instagram que amizade com Marina Ruy Barbosa tenha esfriado. A atriz disse que por causa da pandemia não tem encontrado mais a amiga, mas que segue falando com ela diariamente. “Ela continua sendo uma das minhas melhores amigas. A pandemia afastou ‘fisicamente’ a todo mundo, mas nos falamos todos os dias”, disse.

Luma conta que até chamou Marina para passar a pandemia com ela, mas que a amiga recusou a viagem porque está focada no lançamento de sua marca de roupa. “Eu chamei ela para vir para cá também, mas ela está super enrolada com o lançamento da marca dela e não conseguiu. Quando eu voltar, vamos nos ver, né, Marina?”, continuou ela, mandando um recado para a amiga.

Marina, que é madrinha do filho caçula de Luma, respostou o texto da amiga com a legenda “muita saudade”.