Brasil Maçarico causou incêndio em balão que caiu em Santa Catarina, diz o piloto

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o piloto, o objeto não deveria estar no cesto que levava os passageiros; das 21 pessoas a bordo, 8 morreram. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O incêndio que provocou a queda de um balão com 21 pessoas a bordo em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, pode ter sido causado por um maçarico que estava no cesto da estrutura. A informação foi repassada pelo piloto do balão, que sobreviveu ao acidente, à Polícia Civil de Santa Catarina. A queda da estrutura nesse sábado (21) deixou oito mortos e 13 pessoas feridas.

“Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele (piloto) não soube precisar se ficou aceso, se acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo e pegando fogo no cesto. Esse é o relato do próprio piloto”, disse o policial civil Tiago Luiz Lemos.

Ainda conforme o policial, o piloto declarou que, ao perceber o incêndio, começou a abaixar o balão. Quando a estrutura estava próxima ao solo, orientou para que as pessoas pulassem do cesto.

A maioria das pessoas conseguiu pular. No entanto, quando elas desceram, a estrutura perdeu o peso e subiu. Com isso, a estrutura subiu em chamas com quem ainda não tinha pulado e depois despencou. Pelos registros feitos por moradores em terra, é possível ver quando o cesto cai ao chão.

Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram por conta da queda.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz que monitora a tragédia e que está tomando as previdências para analisar se o piloto e o balão que caiu tinham autorização para operar voos.

“A Agência está adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação. A Anac acompanha os desdobramentos das investigações”, informou em nota.

Alto risco

A cidade de Praia Grande, localizada no extremo Sul de Santa Catarina, é um dos principais destinos para quem quer fazer um passeio turístico de balão. Por conta de sua tradição na área, o município é inclusive conhecido como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”.

Segundo a Anac, o balonismo é reconhecido como uma atividade desportiva, considerado de alto risco e “ocorre por conta e risco dos envolvidos”.

A Anac informa ainda que as aeronaves registradas para este tipo de atividade não são certificadas e não têm garantia de aeronavegabilidade. Além disso, não existe uma habilitação técnica emitida pela Anac para operar balões. Cabe ao praticante ou operador a responsabilidade pela segurança da operação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/macarico-causou-incendio-em-balao-que-caiu-em-santa-catarina-disse-piloto/

Maçarico causou incêndio em balão que caiu em Santa Catarina, diz o piloto

2025-06-21