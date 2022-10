Porto Alegre Maçonaria homenageia o arcebispo emérito de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Dom Dadeus Grings liderou a Igreja Católica no Estado por 13 anos Foto: Rodrigo Reus/Acervo GORGS (Foto: Rodrigo Reus/Acervo GORGS) Foto: Rodrigo Reus/Acervo GORGS

O Grande Oriente do Rio Grande do Sul, instituição maçônica com lojas em todas as regiões do Estado, realiza nesta sexta-feira (14) uma cerimônia para comemorar os 129 anos da sua fundação. O evento ocorre no Templo Maçônico Caldas Júnior, em Porto Alegre.

Um dos pontos altos será a entrega do Troféu Grande Oriente do Rio Grande do Sul 2022 ao arcebispo emérito de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Ele liderou a Igreja Católica no Estado por 13 anos, em uma gestão marcada pelo diálogo e respeito à maçonaria e a todas as manifestações religiosas, segundo o Grande Oriente.

O Grão-Mestre Celito Cristofoli destacou que essa comenda simboliza o reconhecimento da Maçonaria a pessoas que atuam pelo bem-estar social, construindo um ambiente de paz e harmonia na sociedade.

