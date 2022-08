Acontece Macromix inaugura loja em Tramandaí nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

O empreendimento localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 1.777 Foto: Divulgação

Falta pouco para Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, receber a sua primeira unidade do Macromix Atacado. Nesta quinta-feira (1º), a rede faz sua estreia no município com uma loja de 12 mil metros quadrados de área total e 3.400 metros de área de venda.

O empreendimento localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 1.777, na região central da cidade, e gerou 300 novos postos de trabalho.

“Vimos em Tramandaí um grande potencial e entendemos que, para melhor atender o Litoral Norte como um todo, precisávamos de uma filial na cidade”, explicou Elói Zagonel, diretor de Atacarejo da UnidaSul, holding que administra o Macromix.

Essa é a 12º unidade do Macromix Atacado e, assim como as demais lojas da rede, contará com um mix de produtos diversos, com 15 mil itens. Os destaques da unidade serão os setores de bebidas – com grande variedade de vinhos e opções refrigeradas –, hortifruti, congelados, flores e o açougue, que oferecerá cortes especiais de carne para churrasco e para o dia a dia.

“O amplo mix é sempre um dos principais atrativos do Macromix e é claro que esse diferencial estaria presente na nossa primeira unidade em Tramandaí. A filial á, ainda, uma seleção especial de produtos restritivos – que incluem opções veganas, sem glúten e sem lactose – e também uma novidade na padaria: o serviço de autoatendimento”, destaca Zagonel.

A padaria self-service funciona da seguinte maneira: pães, bolos, salgadinhos e doces ficam expostos em balcões específicos à disposição do cliente. Ele mesmo escolhe, coloca nas embalagens e pesa os produtos. Assim, pode optar pelos itens de sua preferência.

O Macromix Atacado adota o modelo de atacarejo em suas unidades, que combina os preços do atacado com a conveniência e os serviços do varejo.

