Brasil Mãe de brasileiro encontrado morto na França agradece mobilização nas buscas pelo filho: “Eterna gratidão”

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Flávio de Castro Sousa desapareceu no fim de novembro de 2024 e e foi encontrado na semana passada, no rio Sena. (Foto: Reprodução)

A família de Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, fez uma postagem emocionante nas redes sociais em agradecimento a todos que ajudaram na procura pelo fotógrafo. Ele havia desaparecido no dia 26 de novembro em Paris e foi encontrado morto no rio Sena, no último dia 4.

Flávio havia ido a Paris para cobrir um casamento com o sócio, Lucien Esteban, no início de novembro do ano passado. Ele chegou a fazer check-in para retornar ao Brasil, mas desapareceu e mobilizou autoridades, a família, amigos e comunidades de brasileiros que moram na França.

“Eu, Marta Maria de Castro, e família queremos agradecer a todos: às autoridades brasileiras, francesas, à mídia, à imprensa, aos grupos de brasileiros em Paris que alteraram suas rotinas para ajudar nas buscas pelo meu filho Flávio, o fotógrafo mineiro que desapareceu em 26 de novembro e cujo corpo foi encontrado no rio Sena, dia 4 de janeiro de 2025″, escreveu.

“Não era o que queríamos e esperávamos, mas agradeço a Deus por ele ter sido encontrado, porque outros nunca foram. A gratidão pelo empenho e orações de todos que de alguma forma se solidarizaram para encontrá-lo – vocês todos jamais serão esquecidos por mim, mãe, família e amigos. Deus abençoe e proteja cada um de vocês hoje e sempre. Eterna gratidão”, finalizou.

De acordo com amigos, as autoridades do país europeu trabalham com a hipótese de que a morte tenha sido ocasionada por afogamento, sem sinais de violência. O suposto local da queda na água seria a Ilha dos Cisnes, perto da Torre Eiffel, onde câmeras de segurança teriam filmado o brasileiro pela última vez.

No fim de 2024, a polícia francesa comunicou à mãe de Flávio que haviam encontrado uma pista sobre o desaparecimento do mineiro: câmeras de segurança confirmaram que Flávio deixou o celular em um vaso, em frente a um bistrô na margem do rio Sena. Outra câmera mostrava o rapaz à beira do rio. Nenhuma delas, no entanto, mostrava ele pulando.

Últimos dias

Flávio estava na capital francesa para fazer as fotos do casamento da mineira Isabella de Lima. Segundo a jovem, a escolha da empresa de fotografia de Lucian e Flávio se deu por causa da amizade que ela tem com os dois, por causa da competência deles e porque eles teriam mais facilidade de estarem em Paris.

Isabella comentou que nos dias da cobertura do casamento Flávio estava muito feliz e que os convidados dela, inclusive, chegaram a comentar que ele havia sido muito atencioso. “Ele estava muito feliz, ele estava radiante. O Flávio é muito responsável e carismático, então assim, todos os convidados do meu casamento estão desolados com o desaparecimento do fotógrafo.”

Segundo relato de amigos e familiares, antes do dia do embarque para o retorno ao Brasil, Flávio sofreu um acidente e caiu no Rio Sena. Conforme, Lucien Esteban e Rafael Basso – amigo de Flávio que mora em Paris – após o acidente o fotógrafo foi levado ao Hôpital Européen Georges Pompidou e liberado na terça-feira (26), mesmo dia em que desapareceu.

