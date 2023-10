Brasil Mãe de quíntuplos encoraja pais de sêxtuplos: “Deus abençoe e proteja”

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Quezia e o marido, Magdiel, já eram pais da pequena Heloísa. (Foto: Reprodução/Acervo pessoal)

A dona de casa Quezia Romualdo, de 29 anos, deu à luz aos seis filhos em um parto que durou 10 minutos no último domingo (1º). Na quarta-feira (4), a jovem teve alta do hospital em Colatina, no Espírito Santo, e já conta com o apoio de outras famílias pelo Brasil. Com mais de 660 mil seguidores no Instagram, ela recebeu o incentivo de Mariana Mazzelli, capixaba conhecida por ser mãe de quíntuplos.

Em publicação feita na última segunda (2), a família de Quezia anunciava: “Os sêxtuplos chegaram, e agora mais do que nunca precisamos da sua colaboração para terminar o quartinho deles”. Nos comentários, muitos se mobilizaram para ajudar, e Mariana escreveu: “Deus abençoe e proteja!”. Com 955 mil seguidores na plataforma, ela compartilhou a postagem de Quezia e incentivou o envio de doações.

Os bebês são considerados prematuros e seguem internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin), onde devem ficar por cerca de três meses. Quezia estava no hospital desde o início de setembro. Após o nascimento, um dos bebês, o Matteo, teve o quadro clínico agravado. Nas redes, o pai, Magdiel Costa, pediu orações para o filho.

“Mais uma vez venho pedir orações de vocês. Sabemos que os nenéns não prematuros, sabíamos que eles iam para Utin. Deus está cuidando da gente e dos bebês. Vocês estão em peso orando por nós. Vamos orar também pelo Matteo, que teve uma complicaçãozinha. É o que está com risco mais grave agora, no momento. Vamos orar para que ele venha logo a se recuperar”, disse em um vídeo.

A equipe médica que participou do parto informou que os bebês nasceram com pesos entre 635g e 1kg. Ao todo, 32 profissionais — entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, anestesistas e pediatras — estiveram envolvidos no processo. A expectativa era que a gravidez alcançasse as 30 semanas, mas Quezia completou 27 semanas um dia antes do parto, ocorrido por volta das 17h do domingo.

Segundo o hospital, durante a internação dos bebês, Quezia poderá visitar os filhos na Utin sempre que desejar. O horário e tempo de permanência da visita ficará a critério dos pais.

A mãe falou pela primeira vez desde o nascimento dos sêxtuplos e contou que o momento do parto foi uma experiência única e inesquecível.

“Teve uma intercorrência com o Matteo. Ele sangrou muito pelo pulmão, mas aí tiveram que subir a pressão dele. Agora os outros estão estáveis. Mas ele vai sair dessa, Deus tá cuidando. Estou muito feliz, agraciada por Deus, por essas bênçãos na minha vida. Foi maravilhoso, foi muito emocionante”, comentou.

