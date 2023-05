Brasil Mãe descobre gravidez de sêxtuplos no Espírito Santo: “Fui na consulta só para ver um bebê e descobri seis”

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Ginecologista disse que caso é muito raro e demanda maior preocupação. (Foto: Reprodução)

Uma dona de casa moradora de Colatina, no interior do Espírito Santo, viu sua segunda gestação ganhar repercussão nas redes após descobrir que será mãe de sêxtuplos. Quezia Romualdo é casada com o marceneiro autônomo Magdiel Costa, com quem completará dez anos juntos no próximo dia 27 de julho.

Há cinco anos, eles tiveram sua primeira filha, Heloísa. Uma gravidez com “tudo planejado, tudo certinho”, como contou Quezia.

Em 2023, o casal planejou que tentaria uma nova gravidez. No dia 21 de abril, um teste de gravidez de farmácia “deu uma linha pouco visível”, mas não foi o suficiente para convencer Quezia. Ela contou que fez outro teste no dia seguinte, que repetiu o resultado com maior clareza.

“Ainda não estava acreditando. Fui no outro dia de manhã no laboratório, fiz exame de sangue e aí realmente acusou a gravidez. Fiquei muito feliz porque estávamos querendo muito. Eu sabia que estava grávida, mas não sabia que estava grávida de seis”, relatou.

A descoberta veio somente no primeiro ultrassom da gestação, na semana passada, poucos dias antes do Dia das Mães.

“Confesso que quando descobri fiquei muito assustada, porque o baque foi muito grande, um susto muito grande. Mas agora já estou processando tudo”, disse Quezia. “A nossa vida mudou radicalmente, então é tudo novo para mim. Mas estamos muito felizes por essa benção”, acrescentou.

A mãe contou que começou a ser muito procurada pela imprensa pela gestação inusitada, que ela acredita ser inédita no estado. Para compartilhar o avanço da gravidez, ela criou um perfil no Instagram: “Mãe de Sêxtuplos.”

O ginecologista obstetra Thiago Martinelli acompanha a gestação de Quezia e disse à CNN que “o diagnóstico de uma gestação múltipla sempre vem com o misto de felicidade, surpresa e preocupações”.

“Para o obstetra que faz acompanhamento de gestação de alto risco, a gestação múltipla é uma realidade cada vez mais frequente no nosso consultório e sempre toma um tempo importante nos estudos e nos cuidados das pacientes no nosso dia a dia do consultório”, acrescentou.

Thiago disse que a gravidez de sêxtuplos é considerada muito rara, o que traz uma preocupação maior.

“A paciente ainda está no início da gestação, então vamos acompanhar tudo bem de perto a partir de agora para tentar ajuda ela”, concluiu.

