Esporte Máfia do futebol: memes ironizam jogadores envolvidos em manipulação de jogos

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Internautas fizeram piada com a relação entre atletas apostadores de sites esportivos Internautas fizeram piada com a relação entre atletas apostadores de sites esportivos. (Foto: Redes Sociais)

Envolvido em esquemas de manipulação de resultados, o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, virou meme nas redes sociais. Internautas fizeram piada com a relação que o atleta tinha com apostadores de sites esportivos. Conforme o Ministério Público de Goiás (MPGO), o defensor recebeu R$ 50 mil para levar cartão amarelo no empate entre o time e o Avaí, pelo Brasileirão do ano passado. Entretanto ele não foi advertido.

Torcedores publicaram memes que brincaram com o resultado do zagueiro nos jogos que ele teria combinado os resultados, além de comentários sobre os apostadores, que recebiam valores maiores a partir do desempenho de Bauermann.

Manipulação de jogos

A acusação é de que Bauermann teve uma conversa antes da partida com apostadores de uma quadrilha investigada na Operação Penalidade Máxima e foi cobrado por ter terminado o jogo sem a punição. O MP apura supostas fraudes em jogos das Séries A e B de 2022 e dos Estaduais deste ano.

A suspeita é de que o grupo tenha movimentado quase R$ 1 milhão (de acordo com a investigação, os atletas envolvidos receberiam até R$ 100 mil cada para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como tomar um cartão ou cometer um pênalti).

De acordo com o Ministério Público, os atletas cooptados manipulavam os confrontos de diversas maneiras como, por exemplo, forçar punição a determinado jogador por cartão amarelo ou vermelho, cometer penalidade máxima e assegurar o número de escanteios da partida. Garantir a derrota da equipe também era uma das práticas.

Os indícios mostram que as condutas previamente combinadas tinham o objetivo de gerar grandes lucros aos envolvidos em apostas realizadas em sites de casas esportivas. Para isso, eram utilizadas e cadastradas em nome de terceiros para aumentar os rendimentos.

Nota oficial do Santos

O Santos anunciou na terça-feira que Bauermann foi afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional. Confira a nota completa:

“O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado à preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.”

