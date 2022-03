Esporte Magic Paula é homenageada no aniversário de 60 anos com série de medalhas colecionáveis

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Medalhas de Magic Paula já estão disponíveis para pré-venda. (Foto: Reprodução)

No dia em que completou 60 anos de idade, Magic Paula recebeu uma homenagem especial. A medalhista olímpica pela seleção brasileira de basquete ganhou uma série exclusiva — e limitada — de medalhas colecionáveis. A ação é uma parceria entre Memorabília do Esporte e Casa da Moeda do Brasil e faz parte da coleção ‘Grandes Ídolos do Esporte’.

Paula é a 11ª “lenda” do esporte brasileiro a ser homenageada na coleção, que traz as medalhas em prata, bronze dourado, bronze e cuproníquel. As peças já estão em pré-venda nos sites do Clube da Medalha e da Memorabília do Esporte.

“É sempre muito bom ser lembrada, ser homenageada, mostra que construímos algo importante para o esporte e para o país. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira por tantos anos, de ter ajudado na conquista de títulos tão importantes, e, agora, fazer parte de uma coleção como essas, que valoriza os ídolos do Brasil de diversas modalidades, é uma honra e um presente de aniversário muito especial”, disse a ex-jogadora da seleção.

Frequentemente lembrada como uma das maiores jogadoras da história do basquete brasileiro, Magic Paula disputou duas Olimpíadas, seis mundiais e três Jogos Pan-Americanos pelo Brasil. Com a seleção, foi ouro no Pan de Havana, em 1991, campeã do mundo, em 1994, e medalha de prata nos Jogos de Atlanta dois anos depois. Se aposentou em 2000, aos 38 anos.

Fora das quadras, Paula fundou o Instituto Passe de Mágica e ocupou cargos de gestão para o desenvolvimento do esporte. Atualmente, é vice-presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A ex-jogadora também foi eleita para o Hall da Fama do Basquete Feminino (2006) e da Federação Internacional de Basquete (2013).

As medalhas da série “Grandes Ídolos do Esporte” são produzidas com acabamento especial, com fundo espelhado, certificados de autenticidade da CMB e estojo da peça. Além de Magic Paula, outros nomes confirmados para serem homenageados em 2022 são Arthur Zanetti, Maurren Maggi e Giovane Gávio.

