Rio Grande do Sul Maio supera abril em número de mortes por Covid no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com mais de 200 óbitos registrados, mês também contabilizou o maior número de internações em 63 dias. Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação Com mais de 200 óbitos registrados, mês também contabilizou o maior número de internações em 63 dias. (Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação) Foto: Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

Com mais 23 mortes por Covid-19 confirmadas nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul totaliza 39.550 óbitos em função de complicações da doença. Com 208 mortes, maio supera o total de abril (185) e interrompe uma sequência de dois meses de queda das mortes por conta da Covid-19.

A maior circulação do vírus também voltou a repercutir no crescimento das infecções no Estado. Com mais 6.568 novos casos confirmados, o número de contaminados em maio mais do que dobrou em relação ao mês anterior, com 77.766 casos confirmados – uma elevação de 140,54%. Em abril, 32.330 pessoas apresentaram diagnóstico positivo para a doença. Maio também encerra uma sequência de três de meses seguidos de queda do número de casos confirmados.

Com 158 pacientes diagnosticados com a Covid-19, a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) apresentava nesta terça aumento de 77,55% em duas semanas. É o maior número de internações em 63 dias.

Desde 29 de março, quando havia 170 pacientes, o Estado não registrava tantas hospitalizações por conta da doença. Em Porto Alegre, 713 pacientes estavam internados em estado grave. Do total, 66 apresentavam diagnóstico para a Covid-19.

As emergências da Capital também seguiam operando acima da capacidade máxima, com taxa média geral de ocupação de 136,44%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul