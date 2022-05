Porto Alegre Maio Vermelho alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal

O câncer da boca é um tumor maligno que afeta lábios e a estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. No Brasil, é o quinto mais frequente em homens, ocorrendo principalmente a partir dos 40 anos de idade. São 100 novos casos a cada ano em Porto Alegre.

Como forma de alertar e informar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulga os serviços oferecidos na cidade.

A Capital possui 215 equipes de saúde bucal, distribuídas em 102 unidades de saúde. Além de cinco Centros de Especialidades Odontológicas, dois Serviços de Radiologia Odontológica e serviços de odontologia disponíveis em dois Pronto Atendimentos (PA) e nas emergências hospitalares do município.

Nas 102 Unidades de Saúde, o atendimento padrão é das 8h às 17h. Já nas Unidades Modelo, São Carlos, Ramos, Tristeza, Diretor Pestana, Morro Santana, Álvaro Difini, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Navegantes, Belém Novo e Primeiro de Maio se estende até as 22h.

“Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores as chances de tratamento e cura, reduzindo as complicações do tratamento. “Por isso, aliar bons hábitos de vida às visitas regulares ao dentista é fundamental para reduzir doenças bucais, principalmente o câncer, que muitos pacientes não sabem que pode ocorrer na boca”, destaca a coordenadora de Saúde Bucal da Atenção Primária da Capital, cirurgiã-dentista Monica Hermann.

Monica acrescenta que toda a pessoa com dúvidas ou que apresenta alguma ferida ou mancha que não cicatriza há mais de 15 dias deve procurar uma unidade de saúde para realizar um exame clínico.

“Durante o mês de maio, nas unidades de saúde com equipe de saúde bucal, o dentista estará disponível para realizar o exame da cavidade bucal. Se o profissional identificar alguma alteração, encaminhará para a especialidade de estomatologia, nos Centros de Especialidades Odontológicas que compõem a rede de saúde no município”, pontua.

Os estomatologistas são especialistas no diagnóstico das doenças da boca. Eles são os profissionais indicados para analisar e, se necessário, realizar biópsias das lesões. Nos cinco Centros de Especialidades há atendimento nessa área, além de endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento gengival), prótese dentária e odontopediatria.

O serviço de urgência em odontologia também é oferecido 24 horas no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e diurno na UPA Moacyr Scliar. Confirmado o diagnóstico, o paciente é encaminhado ao hospital para a realização do tratamento oncológico.

As equipes odontológicas, que atuam no município, estão frequentemente participando de atualizações. “Há pouco tempo tivemos uma sobre o câncer de boca, em parceria com o governo do Estado. O grande benefício de investir em qualificações é que o profissional atualizado oferece um diagnóstico mais preciso e pode atuar de forma preventiva na rotina do paciente”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 90% dos diagnósticos de câncer de boca ocorrem em fumantes e esse risco é multiplicado com a ingestão de álcool. “O cigarro tem substâncias, como a nicotina, que é um fator de risco para uma série de doenças orais e que favorece o início e progressão do câncer de boca”, destaca Mônica.

A SMS está organizando uma série de ações alusivas ao Maio Vermelho que serão divulgadas posteriormente. Desde 2011, os cirurgiões-dentistas e equipes de saúde bucal do município são estimulados a desenvolver a campanha Maio Vermelho, como forma de unificar e caracterizar as ações em 31 de Maio, Dia Estadual de Luta Contra o Câncer Bucal, instituído por Lei Estadual em 2006, unindo-se às ações do Dia Mundial sem Tabaco.

