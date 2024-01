Rio Grande do Sul Paleta Atlântida: o maior churrasco do mundo na beira-mar de Xangri-lá

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Realizado neste sábado (27), o evento contou com competições entre assadores e espetáculos musicais.

O maior churrasco do mundo – o Paleta Atlântida – acontece na beira-mar de Xangri-lá, no Litoral Norte Gaúcho. A sétima edição do evento foi realizada neste sábado (27) espalhada por 3 km da faixa de areia, com muito churrasco, música e diversão. A festa começou cedo, com a preparação das costelas, e seguiu até o entardecer, apesar do dia nublado.

O governador Eduardo Leite compartilhou a felicidade em fazer parte desta celebração da cultura gaúcha, que chamou de “patrimônio do estado”. Para ele, a iniciativa ajuda na valorização do turismo do RS. “A gente aproveita esse momento para divulgar tantos destinos turísticos”, afirmou, ressaltando a presença da Secretaria Estadual de Turismo no evento para ajudar o setor. “Acreditamos muito nesse setor como gerador de emprego e renda”, complementou.

O CEO da iniciativa, Luciano Leon, conta que a ideia de fazer o Paleta surgiu enquanto ele e amigos assavam uma carne na beira da praia. Para ele, a parte mais importante do evento é, realmente, o churrasco, que neste ano, contou com 40 toneladas de carne. “O resto é celebrar a cultura gaúcha, com shows, esportes. Hoje é um dia feliz”, comemorou.

Aberto ao público, o evento funcionou com ingressos especiais para quem quis participar assando e para aqueles que quiseram aproveitar o open food, com diferentes tipos de carnes e acompanhamentos. Na ocasião, também foram realizadas competições para escolher a melhor paleta assada por profissionais e por amadores.

Segundo o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, também presente no evento, o Paleta Atlântida é uma iniciativa que fomenta a cultura da amizade, resgata a história, a tradição e a culinária do estado e aquece a economia. “O churrasco não é apenas o alimento, ele é toda uma convivência, uma cerimônia do gaúcho e das famílias”, lembrou. “Incentivamos eventos como esse porque fazem parte do DNA do Rio Grande do Sul. Temos que reivindicar cada vez mais o nosso título como terra do churrasco, com o maior e melhor churrasco do mundo”, brincou Gabriel.

A Rede Pampa esteve presente durante todo o evento, com uma cobertura exclusiva nas redes sociais e nos veículos do grupo e uma programação especial no Palco Liberdade. Próximo à guarita 88, o espaço recebeu, de manhã, a gravação do Pampa Debates, programa da grade da TV Pampa comandado pelo-vice presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto. Na sequência, Paulo Henrique Cardoso apresentou o programa Rio Grande do Sol ao vivo para a Rádio Liberdade. No restante do dia, o espaço recebeu atrações musicais como Rudy Kestering, CTG Gaúcho Litorâneo, CTG 20 de setembro e Zé Dedão.

