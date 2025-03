Esporte Maior evento de performance esportiva da América Latina será sediado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

As duas edições anteriores haviam sido realizadas em Curitiba, no Paraná. Foto: Divulgação As duas edições anteriores haviam sido realizadas em Curitiba, no Paraná. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, ocorrerá, dos dias 26 a 30 de março, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, a oitava edição do Summit Internacional de Performance 2025. Considerado o maior evento de performance e movimento esportivo da América Latina, a atração é realizada em parceria com a Mwove Education e o Grupo Austral.

A programação inclui palestras, workshops e treinos que contarão com a participação de mais de 40 especialistas nacionais e internacionais, promovendo conhecimento e experiências práticas na área da saúde e performance esportiva.

Durante os cinco dias de evento ocorrerão atividades, desde o início da manhã até o final da tarde, voltadas para médicos, fisioterapeutas, atletas, nutricionistas e educadores físicos. Além das palestras especializadas no tema de performance esportiva, uma das novidades da edição deste ano são os workshops.

Serão 12 opções de cursos com duração de 4 horas que darão direito a certificado aos participantes. Haverá também uma feira com espaço dedicado a fornecedores e empresas do mercado fitness e da performance, com expectativa de 10 mil visitantes por dia. Todas as atrações estarão distribuídas entre o Centro de Eventos, Salão de Atos, auditórios e áreas esportivas da Universidade.

“Já são mais de 40 palestrantes confirmados, dos mais renomados mundialmente. Sessenta e cinco paineis, oito workshops, duas mesas redondas e apresentação de cases de sucesso. Os participantes também poderão interagir por meio de entrevistas, arena de treinamento, Expo-performance e muito mais”, resume o CEO da Mwove Education e CEO do Performance Summit Brasil, Tiago Magalhães.

O sócio-diretor do Grupo Austral, Vinícius Garcia, acrescenta que personalidades renomadas mundialmente participam da curadoria de conteúdo de cada área abordada, integrando a área do treinamento desportivo, com temas que vão das categorias de base até a construção de uma carreira promissora no esporte e chegam à alta performance esportiva. “É um orgulho trazermos este grande evento para a capital dos gaúchos”, comemora.

A diretora de negócios da PUCRS, Ana Christina Paskulin, também destaca a relevância do summit para os gaúchos. “Como uma Universidade que conta com um Parque Esportivo que é um dos maiores complexos de saúde, esportes e bem-estar do país, entendemos que o Summit Internacional de Performance será um evento de grande impacto para nossa comunidade acadêmica e sociedade em geral”, destaca.

