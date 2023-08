Esporte Maior jogador da história do futebol americano, Tom Brady se torna um dos donos do Birmingham City

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-marido de Gisele Bündchen exercerá o cargo de presidente do Conselho Consultivo do clube inglês. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O maior jogador da história da NFL (a liga de futebol americano, Tom Brady, se tornou um dos coproprietários do famoso Birmingham City, tradicional clube de futebol que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Em vídeo publicado em suas redes sociais na quinta-feira (3), o ex-marido de Gisele Bündchen, que está aposentado desde fevereiro deste ano, comunicou que se tornou acionista minoritário do clube britânico, no qual exercerá o cargo de presidente do Conselho Consultivo.

“Estou sendo incorporado ao Birmingham City FC. Tenho muito o que aprender, mas sei algumas coisas sobre ganhar. Nos vemos no Saint Andrew’s Stadium, é hora de trabalhar. Vamos”, disse. “Uma equipe não é nada sem a sua cidade. Os caminhos têm sido complicados, mas os fãs nunca deixaram de acreditar. Temos uma canção que diz que, aconteça o que acontecer, seguiremos reto até o fim do caminho”, completou.

“O Birmingham City é um clube icônico com tanta história e paixão. E fazer parte do Blues é uma verdadeira honra para mim. O Birmingham é construído com trabalho em equipe e determinação e estou animado para trabalhar ao lado da diretoria, da administração e dos jogadores para tornar nosso clube incomparável. Já fiz parte de algumas equipes incríveis e estou ansioso para aplicar minha perspectiva para criar o mesmo sucesso aqui em Birmingham”, disse Brady.

Brady já investe no Las Vegas Aces, da WNBA, liga feminina de basquete dos Estados Unidos, e está em fase de aprovação para colocar dinheiro também no time de futebol americano Las Vegas Raiders. No Birmingham, sua participação se dá por meio de uma parceria com a Knighthead Capital, consultora de investimentos que comprou 45,64% das ações do clube inglês em julho deste ano.

Em 2022, outros grupos mostraram interesse em adquirir parte do time. Um deles era liderado pelo ex-atacante Maxi López, lembrado no Brasil por sua passagem pelo Vasco, e pelo empresário Paul Richardson. Eles chegaram a abrir negociação, mas não chegaram a um acerto. Depois, admitiram ter violado regras ao fazer uma proposta sem aprovação da EFL, associação responsável pela administração e regulamentação da segunda divisão inglesa.

Fundado em 1875, o Birmingham tem como maiores feitos de sua história dois títulos da Copa da Liga Inglesa separados por quase cinco décadas. O primeiro foi em 1963 e o segundo, em 2011. No mesmo ano que alcançou a conquista pela segunda vez, foi rebaixado para a segunda divisão e nunca mais voltou.

“Como presidente do Conselho Consultivo, Brady aplicará sua extensa experiência e especialização em liderança em vários componentes do clube, inclusive trabalhando ao lado do departamento de ciências esportivas para aconselhar sobre sistemas e programas de saúde, nutrição, bem-estar e recuperação. Além disso, Brady trabalhará em estreita colaboração com o Conselho e a equipe administrativa nos esforços de marketing global e na identificação de novas oportunidades de parceria comercial para o clube”, afirmou o Birmingham em nota oficial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/maior-jogador-da-historia-do-futebol-americano-tom-brady-se-torna-um-dos-donos-do-birmingham-city/

Maior jogador da história do futebol americano, Tom Brady se torna um dos donos do Birmingham City

2023-08-04